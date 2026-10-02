Un joven atropella accidentalmente a su padre en Chaco

Un trágico accidente en Chaco resultó en la muerte de un hombre de 47 años, atropellado por su hijo mientras realizaban tareas de carga de ganado.

Hoy 03:41

Una tragedia familiar se desencadenó en un campo de la provincia de Chaco, donde un hombre de 47 años, identificado como Ramón Astorga, perdió la vida tras ser atropellado accidentalmente por su hijo de 18 años. El incidente tuvo lugar en el paraje Alta Gracia, a aproximadamente 140 kilómetros de Taco Pozo, en el departamento Almirante Brown, mientras ambos realizaban tareas relacionadas con la carga de ganado.

De acuerdo con el informe policial, padre e hijo estaban utilizando un camión Mercedes Benz 1518 para transportar ganado. Durante la operación, un novillo logró saltar del vehículo y se escapó. Ante esta situación, el joven intentó maniobrar marcha atrás con el camión para evitar que el animal se alejara, sin percatarse de la presencia de su padre detrás del rodado.

La tragedia se consumó cuando el hombre fue embestido por el camión, quedando atrapado debajo del vehículo. Las lesiones que sufrió fueron de tal magnitud que le causaron la muerte en el lugar del accidente. Este desolador evento ha conmocionado a la comunidad local, que lamenta la pérdida de una vida en circunstancias tan trágicas.

Tras el accidente, se inició una investigación judicial para esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico suceso. La fiscalía ha calificado el expediente como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. La causa está en manos del fiscal Gustavo Rafael Valero, de la Fiscalía Penal N° 4, quien ha ordenado las diligencias pertinentes para determinar los hechos con precisión.

Este trágico accidente ocurre pocos días después de otro incidente fatal en un campo de la provincia de Buenos Aires, donde un productor rural de 75 años falleció tras ser embestido por un toro mientras realizaba labores en un corral ganadero en Pedro Luro, partido de Villarino. Este tipo de accidentes en el ámbito rural son más comunes de lo que se podría pensar y ponen de relieve la necesidad de mejorar la seguridad en las tareas agrícolas.

La comunidad de Alta Gracia se encuentra en estado de choque tras la pérdida de Ramón Astorga, un hombre querido por sus vecinos. Las autoridades locales han expresado sus condolencias a la familia, mientras la investigación continúa para arrojar luz sobre este trágico accidente. La seguridad en el manejo de maquinaria y animales es un tema que debe abordarse con urgencia para prevenir futuras tragedias.