En una carrera condicionada por la lluvia, Colapinto cumplió con una buena actuación y finalizó 13º en el GP de Baréin

El piloto argentino largó 21º y no pasó sobresaltos para terminar en el puesto 13. Max Verstappen volvió al triunfo y Gasly fue 16º.

04/10/2026

Franco Colapinto completó una sólida actuación en el Gran Premio de Bahréin y terminó en el 13° puesto, después de haber largado desde la 21ª posición por las penalizaciones acumuladas. El piloto argentino logró avanzar ocho lugares en una carrera que estuvo condicionada por la lluvia, la humedad y distintos inconvenientes en los autos.

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La competencia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1, comenzó con 95 minutos de retraso respecto del horario previsto. Primero, las condiciones climáticas obligaron a postergar la largada durante 40 minutos y, posteriormente, una falla registrada en varios autos por la humedad en las unidades de potencia provocó una nueva demora cuando ya se había habilitado la vuelta de formación.

Ante este escenario, los equipos debieron modificar sus estrategias. En Alpine decidieron que Colapinto y Pierre Gasly comenzaran la carrera con neumáticos blandos, confiando en que las condiciones de la pista mejorarían con el paso de las vueltas.

Al apagarse los semáforos, Colapinto tuvo una leve patinada debido a la falta de adherencia del piso húmedo, aunque logró continuar sin mayores inconvenientes. En los primeros metros consiguió superar a Valtteri Bottas y, durante algunos instantes, también avanzó sobre Charles Leclerc, quien había perdido posiciones después de un roce con Gabriel Bortoleto.

Más adelante, el despiste de Bottas con su Cadillac provocó una neutralización y llevó a Colapinto a ingresar a boxes para cambiar los neumáticos. El argentino pasó a utilizar compuestos medios, con los que consiguió mayor estabilidad en el Alpine A526.

Posteriormente volvió a detenerse para colocar neumáticos duros y comenzó a recuperar posiciones a medida que sus rivales también ingresaban a boxes para realizar sus respectivos cambios.

El ritmo de Colapinto le permitió incluso quedar por delante de su compañero Pierre Gasly, quien fue perdiendo posiciones durante la competencia y finalmente terminó 16°.

En el tramo final, el argentino consiguió superar a Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz y Oliver Bearman, además de aprovechar las detenciones de otros pilotos, para completar la carrera en el 13° lugar.

De esta manera, Colapinto cerró un domingo positivo después de una clasificación que lo había obligado a partir desde el fondo. El piloto de Alpine consiguió remontar ocho posiciones, mantuvo la vuelta del grupo de punta y completó una carrera sin grandes inconvenientes pese a las difíciles condiciones que presentó Sepang.