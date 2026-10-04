Güemes volvió a perder con Colegiales y quedó al borde del descenso

El Gaucho cayó 1 a 0 en La Isla por la fecha 32 de la Primera Nacional y quedó a nada de perder la categoría

04/10/2026

Güemes atraviesa el momento más crítico de la temporada. El conjunto santiagueño perdió este domingo por 1 a 0 ante Colegiales, en condición de local, por la fecha 32 de la Primera Nacional, y quedó al borde de perder la categoría.

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El único gol del encuentro llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, por intermedio de Monserrat, quien le dio la victoria al conjunto visitante en La Isla.

Con este resultado, el Gaucho permanece en el último puesto de la Zona A con 23 puntos, producto de 5 victorias, 8 empates y 19 derrotas en 32 presentaciones.

La situación en la lucha por la permanencia es límite. Güemes quedó a 10 puntos de Chacarita, que ocupa el 17° lugar con 33 unidades, y a 11 de Patronato, que tiene 34.

Por eso, en la próxima jornada, cuando visite justamente a Patronato en Paraná, el equipo santiagueño estará obligado a ganar. Un empate o una derrota decretará matemáticamente su descenso al Federal A, ya que después de ese partido solamente quedarán nueve puntos en disputa.

Incluso con una victoria, Güemes no dependerá únicamente de sus propios resultados. Si consigue los tres puntos en Entre Ríos podrá prolongar la pelea al menos una fecha más, aunque también necesitará resultados favorables de los equipos que tiene por encima en la tabla.

Lo que le queda a Güemes

Fecha 33: Patronato vs. Güemes

Fecha 34: Güemes vs. Almagro

Fecha 35: Deportivo Maipú vs. Güemes

Fecha 36: Güemes vs. Temperley

El margen ya desapareció para el Gaucho: debe ganar en Paraná para mantener viva la ilusión de seguir en la Primera Nacional.

Lo que le resta a Güemes