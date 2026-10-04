El gesto de Juana Viale para Mirtha Legrand durante su internación: “Nos está mirando”

La conductora comenzó su programa con un mensaje especial para su abuela, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei y evoluciona favorablemente.

04/10/2026

Mientras Mirtha Legrand continúa recuperándose de una neumopatía en el Sanatorio Mater Dei, su nieta Juana Viale volvió a ponerse al frente de su programa y tuvo un especial gesto con la histórica conductora al comenzar la emisión de este sábado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Antes de ocupar su lugar habitual, Juana decidió dedicarle unas palabras a su abuela, quien permanece internada desde el 18 de septiembre. “No me voy a ir a sentar sin antes mandarle un beso a mi abuelita, que nos está mirando por la tele en la clínica”, expresó la conductora.

La frase dejó en claro que Mirtha, de 99 años, continúa pendiente de la televisión mientras atraviesa su recuperación. Durante el programa, además, Barbie Simmons, una de las invitadas, quiso saber cómo se encontraba la diva.

Juana contó cómo sigue Mirtha

Ante la consulta, Juana Viale llevó tranquilidad sobre la evolución de su abuela y explicó que el cuadro presenta una evolución favorable.

“Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, contó la conductora.

Además, al ser consultada por el estado de ánimo de Mirtha, respondió con una frase que reflejó el carácter de la histórica figura de la televisión argentina: “Tiene sus días, como su carácter”.

En los últimos días, la diva también recibió la visita de algunas de sus amigas, con quienes compartió un momento ameno durante su internación.

El último parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió el viernes 2 de octubre un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. En el comunicado, los profesionales indicaron que la conductora se encuentra en una habitación común y “en proceso de recuperación para volver a su casa”.

El parte también detalló que continúa con seguimiento kinésico, nutricional y clínico, mientras permanece bajo control del equipo médico.

Desde la institución agradecieron además el respeto y el acompañamiento recibido durante estos días de internación. El próximo parte médico fue anunciado para el lunes, por lo que se espera que la conductora continúe algunos días más en el sanatorio antes de recibir el alta.

¿Qué es una neumopatía?

La enfermedad por la que Mirtha Legrand permanece internada es una neumopatía, un término médico general utilizado para describir diferentes enfermedades que afectan a los pulmones. Por tratarse de una denominación amplia, no identifica por sí misma una patología específica.

La Real Academia Española define la neumopatía como una “enfermedad de los pulmones”. Dentro de este grupo pueden encontrarse distintas afecciones respiratorias, entre ellas el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis pulmonar y la neumonía.

Las causas pueden ser diversas y depender del cuadro específico. Algunas neumopatías pueden estar relacionadas con infecciones, mientras que otras pueden asociarse con el tabaquismo, la exposición a determinadas sustancias o a contaminantes ambientales.

Del mismo modo, los síntomas varían según la enfermedad que presente cada paciente. Entre las manifestaciones que pueden aparecer en distintos cuadros respiratorios se encuentran la tos, la dificultad para respirar, la respiración acelerada y el cansancio.

Mientras continúa con su recuperación en el Sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand permanece acompañada por su familia y sigue atenta a lo que sucede en su programa, que actualmente está a cargo de Juana Viale.