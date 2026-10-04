Encuentran sin vida al sargento Carlos Esteban Serrano en Raco

El sargento primero Carlos Esteban Serrano, de 50 años, fue hallado sin vida en Raco tras una intensa búsqueda que comenzó el viernes por su desaparición en Las Talitas, generando gran conmoción en la Policía de Tucumán.

04/10/2026

Este sábado, la Policía de Tucumán confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del sargento primero Carlos Esteban Serrano, de 50 años, en la localidad de Raco, situado sobre la Ruta Provincial 341. El efectivo, que pertenecía a la Guardia de Infantería Capital, había sido reportado como desaparecido tras no regresar a su hogar el viernes por la noche.

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La desaparición del sargento Serrano fue denunciada por su esposa, quien indicó que él había salido de su domicilio en El Colmenar, en Las Talitas, alrededor de las 19:30, con la intención de regresar pronto y luego viajar hacia San Pedro de Colalao, donde la familia posee una casa de descanso. Sin embargo, su ausencia prolongada generó preocupación entre sus allegados.

Al notar que el sargento no regresaba, los familiares comenzaron a buscar información entre vecinos y conocidos en San Pedro, quienes confirmaron que nunca había llegado a su destino. Intentos de comunicación a su teléfono resultaron infructuosos, ya que el dispositivo se encontraba apagado o fuera de cobertura, lo que aumentó la inquietud familiar.

Con el transcurso de las horas, la esposa de Serrano se dirigió a la Comisaría Séptima para reportar su desaparición. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda que incluyó la revisión de guardias en la sede de Infantería Capital y en hospitales de la capital tucumana, pero sin resultados positivos.

Finalmente, en la madrugada del sábado, se formalizó la denuncia de desaparición en la Comisaría de El Colmenar. Posteriormente, se llevó a cabo un operativo de búsqueda intensivo que culminó con el hallazgo del cuerpo y su vehículo sobre la Ruta 341.

Tras el descubrimiento, se estableció un cordón perimetral en la zona montañosa para proteger la escena del suceso. En el lugar, intervinieron peritos de la División Criminalística de la Policía de Tucumán, así como el médico de policía y personal de la fiscalía de turno, quienes llevan a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas y circunstancias del fallecimiento del uniformado.

La noticia del trágico desenlace ha causado un profundo pesar y conmoción en la comunidad policial de Tucumán, que recuerda el compromiso y dedicación del sargento Carlos Esteban Serrano a lo largo de su carrera en la fuerza de seguridad provincial.