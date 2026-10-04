El Gobierno acelera las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto y las PASO

El viaje a París marcó un acercamiento entre el Presidente y los mandatarios provinciales, mientras el oficialismo busca consolidar respaldos para su agenda política.

04/10/2026

El Gobierno de Javier Milei busca aprovechar el acercamiento político que se produjo durante la Argentina Week en París para avanzar en una agenda de acuerdos con los gobernadores. Según la información publicada, el oficialismo considera que el viaje permitió abrir una nueva etapa de diálogo y que las próximas dos semanas serán determinantes para transformar esa cercanía en respaldos concretos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los principales objetivos es conseguir apoyo para sancionar el Presupuesto y avanzar con la suspensión de las PASO. En ese marco, el Gobierno comenzó a intensificar los contactos con los mandatarios provinciales, mientras algunos de ellos reclamaron propuestas concretas y garantías antes de comprometer su acompañamiento.

El viaje también mostró un cambio en la relación entre Milei y los gobernadores. El Presidente les otorgó mayor protagonismo durante su estadía en Francia, los sumó a su encuentro con Emmanuel Macron y destacó públicamente el acompañamiento recibido. Desde el entorno de algunos mandatarios interpretaron ese gesto como “un claro cambio de actitud”.

Las conversaciones tuvieron además un costado más informal. Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, compartieron una cena con los gobernadores después del cóctel inaugural de la Argentina Week, en un encuentro que no estaba originalmente previsto. En ese marco, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, planteó que las negociaciones con las provincias debían desarrollarse de manera bilateral, mientras Caputo respondió: “Vamos a respetar los territorios”.

La discusión electoral también forma parte de las conversaciones. El oficialismo evalúa avanzar con la suspensión de las PASO y analiza alternativas para el armado de listas, entre ellas mecanismos conocidos anteriormente como colectoras y que Santilli denomina “adhesiones”. La definición de las reglas electorales aparece además condicionada por los plazos que debería cumplir la Justicia Electoral.

Pero el objetivo del Gobierno no se limita a conseguir respaldo parlamentario. El acercamiento con los mandatarios también está vinculado con la intención de construir una base política para la reelección de Milei. La Secretaría General de la Presidencia habría planteado esa meta a los 13 gobernadores que participaron del viaje, mientras dentro del oficialismo consideran necesario sumar a Martín y Lule Menem a las conversaciones.

En ese contexto, el propio Luis Caputo relató que un inversor le pidió garantías sobre la continuidad del Presidente. El oficialismo sostiene además que los mercados siguen de cerca el escenario político argentino y que una eventual continuidad de la actual administración sería una señal relevante para quienes analizan realizar inversiones en el país.

Sin embargo, los gobernadores no forman un bloque uniforme. Algunos expresaron públicamente una postura favorable al rumbo del Gobierno, mientras otros mantienen una posición más cautelosa y priorizan sus propios escenarios provinciales. Juan Pablo Valdés, de Corrientes, sostuvo que “Milei necesita lograr la reelección”, mientras Rolando Figueroa, de Neuquén, afirmó que los argentinos no quieren volver atrás.

También hubo movimientos desde otras provincias. Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, no viajó personalmente a París, pero envió a su vicegobernadora Myrian Prunotto y una comitiva. En tanto, Jorge Macri destacó la iniciativa del Gobierno, aunque enfrenta el desafío de sostener una estructura legislativa propia.

El escenario deja por delante una etapa de negociaciones en la que Milei buscará convertir el acercamiento alcanzado en París en acuerdos concretos con las provincias. El Presupuesto, las reglas electorales y la construcción de respaldos para el proyecto político del oficialismo serán algunos de los principales temas que definirán esa relación durante las próximas semanas.