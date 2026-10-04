La Policía de Salta realiza operativo de seguridad en Las Lajitas

La Policía de Salta llevó a cabo un operativo de seguridad integral en Las Lajitas, enfocado en la prevención del delito y la protección ciudadana.

04/10/2026

La Policía de Salta ha implementado un significativo Operativo de Protección Ciudadana Integral en la localidad de Las Lajitas, con el propósito de fortalecer la seguridad y abordar inquietudes comunitarias. Este operativo, que se llevó a cabo en distintos barrios de la región, incluyó un conjunto de acciones como entrevistas vecinales, controles viales y la identificación de personas.

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El operativo fue diseñado por la División Centro de Coordinación Operativa del Distrito de Prevención 9 de Las Lajitas, mostrando un enfoque proactivo al reforzar la cobertura de seguridad. A través de patrullajes preventivos y controles sistemáticos, el objetivo principal es prevenir delitos y fomentar un ambiente seguro para los ciudadanos.

En el despliegue del operativo participaron diversas unidades especializadas de la policía, como la Dirección General de Investigaciones, la Dirección General de Drogas Peligrosas, y la Dirección General de Seguridad Vial, entre otras. Este enfoque multidisciplinario permite abordar distintos aspectos de la seguridad ciudadana de manera integral.

El subjefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Guido Enrique Burgos, supervisó el operativo, asegurando que se cumplieran los protocolos establecidos y que los recursos se utilizaran de manera eficiente. Los controles se realizaron en áreas clave, incluyendo los barrios Loteo Social 6 de Enero, 3 de Abril, Fortaleza, San José y Sumblad.

Uno de los objetivos del operativo fue conocer las inquietudes y necesidades de los vecinos, lo que se logró a través de entrevistas puerta a puerta. Esta estrategia no solo ayuda a identificar problemas específicos en la comunidad, sino que también fortalece la confianza entre los ciudadanos y las fuerzas del orden.

Como resultado de las acciones realizadas, se logró la identificación de personas y se impusieron infracciones por transgresiones a la Ley Contravencional 7.135 y a la Ley 23.737. En total, se controlaron 52 vehículos y se confeccionaron 11 actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, así como otras 10 actas por incumplimientos de ordenanzas municipales.

Las actuaciones generadas durante el operativo fueron remitidas a la Fiscalía Penal de Las Lajitas, que se encargará de evaluar cada caso y aplicar las sanciones correspondientes. Este tipo de operativos se considera esencial para mantener la seguridad pública y fomentar un entorno seguro para todos los residentes de Las Lajitas.