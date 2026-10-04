Detenido por estafa millonaria en la venta de cubiertas en Sáenz Peña

Un hombre fue detenido en Sáenz Peña por una estafa de más de cinco millones de pesos en la venta de cubiertas, tras la denuncia de un comerciante afectado.

04/10/2026

La ciudad de Sáenz Peña se convirtió en el escenario de una importante operación policial tras la denuncia de un comerciante que fue víctima de una estafa millonaria en la venta de cubiertas. La denuncia fue interpuesta debido a una transacción que superó los cinco millones de pesos, lo que llevó a las autoridades a actuar rápidamente.

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El hecho se remonta a agosto, cuando el comerciante entregó cubiertas por un valor de aproximadamente 5.500.000 pesos a un individuo desconocido, quien supuestamente realizó el pago mediante un cheque. Sin embargo, este cheque fue posteriormente rechazado por adulteración, lo que generó la alerta y la posterior denuncia ante las fuerzas del orden.

Con base en la información proporcionada por el comerciante afectado, la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña inició una serie de investigaciones que incluyeron tareas de seguimiento. Se descubrió que el sospechoso había enviado a otras personas para retirar más cubiertas de un domicilio en el barrio San Martín.

Durante el operativo, los agentes de la policía identificaron a dos hombres que afirmaron haber sido enviados por el sujeto investigado. Estos hombres llevaban consigo un cheque por 4.700.000 pesos, que fue secuestrado de manera preventiva mientras ambos eran trasladados para prestar declaración.

Paralelamente, otro grupo de investigadores logró localizar al presunto autor de la estafa en la zona céntrica de Sáenz Peña. Este individuo fue aprehendido y se realizaron las verificaciones correspondientes sobre el cheque secuestrado. Las primeras investigaciones indicaron que el cheque presentaba las medidas de seguridad adecuadas, aunque su numeración no registraba denuncia en la aplicación del Banco Central.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 1, el hombre fue notificado de su aprehensión en el marco de la causa por supuesta estafa. Además, se descubrió que el detenido tenía un pedido activo de detención en una causa similar en La Paz, Entre Ríos.

Las autoridades judiciales de Entre Ríos ya fueron informadas de la situación, y las diligencias correspondientes continúan en curso, mientras la policía del Chaco sigue investigando el caso en busca de más evidencias y posibles cómplices en este fraude significativo.