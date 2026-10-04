VIDEO: todos los goles del triunfo de la Selección Argentina contra Burkina Faso en el Monumental

La Albiceleste dio una muestra de su poderío ofensivo y se impuso por 7-0 para estirar su racha positiva en esta fecha FIFA.

04/10/2026

La Selección Argentina tuvo una noche de contundencia en el Monumental y goleó 7-0 a Burkina Faso, en el segundo amistoso de esta fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni fue superior desde el comienzo y construyó una victoria contundente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El partido comenzó de la mejor manera para la Albiceleste. A los 4 minutos, Lautaro Martínez tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto penal. El arquero rival le contuvo el remate, pero el delantero aprovechó el rebote y convirtió el 1-0.

Poco después llegó el segundo. Julián Álvarez definió dentro del área y la pelota rebotó en Moumouni Diallo, que terminó marcando en contra para ampliar la ventaja argentina.

A los 12 minutos, Gianluca Prestianni apareció con un potente remate para marcar el tercero y darle forma a la goleada.

Antes del descanso, Argentina volvió a golpear. Nico Paz recibió un pase largo, controló dentro del área y definió entre las piernas del arquero de Burkina Faso para establecer el 4-0.

La goleada continuó antes del final del primer tiempo. Prestianni asistió a Julián Álvarez, quien apareció en el corazón del área y definió para marcar su segundo tanto de la noche y el 5-0.

Ya en el complemento, con varias modificaciones en el equipo, llegó otro momento especial. Franco Mastantuono marcó su primer gol con la Selección Argentina y convirtió el 6-0.

Cuando el partido llegaba a su final, Giuliano Simeone apareció para marcar el séptimo tanto y sellar el contundente triunfo.

Con este resultado, Argentina consiguió una goleada histórica en el ciclo Scaloni, al igualar el 7-0 ante Curazao como una de las máximas victorias de esta etapa.