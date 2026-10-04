Argentina Week finalizó con la energía en el centro de la escena: reunión clave de gobernadores y los anuncios de inversión

Por Nazarena Lomagno, en el diario Ámbito HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La Argentina Week en París terminó con la energía en el centro. En la sede de la Agencia Internacional de Energía (AIE), los gobernadores de las provincias mineras e hidrocarburíferas compartieron una mesa ovalada con los referentes del organismo, un día después de la serie de anuncio de inversiones vinculadas a los sectores.

Del encuentro participaron los trece: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) , junto con la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Del otro lado estuvieron Mary Warlick, directora ejecutiva adjunta; Shinichi Kihara, director de Mercados y Seguridad Energética; Tim Gould, economista jefe; Toril Bosoni, jefa de la División de Mercado Petrolero; Tae-Yoon Kim, jefe de la División de Minerales Críticos; Alessandro Blasi, asesor sénior de la directora ejecutiva; y Joerg Husar, gerente del Programa para América Latina y asesor sénior para el Diálogo Energético Global.

Cada gobernador tuvo unos minutos para presentar su provincia, su actividad y recursos específicos. Sadir habló de Jujuy, la primera productora y exportadora de litio del país: "Vamos a incrementar la producción de litio al doble a raíz de la implementación del RIGI; hoy tenemos muchas empresas trabajando". También sumó que la provincia tiene más de 90 proyectos en exploración y que la minería representa el 80% de lo exportado.

Orrego puso el foco en el cobre de San Juan: "El cobre es estratégico porque no se puede reemplazar por otro material ". Y adelantó lo que viene: "Vamos a tener problemas de crecimiento; son problemas buenos y para eso apelamos a mejorar la infraestructura".

Luego fue el turno de Zdero, que planteó a Chaco como puerta de salida hacia Europa para el litio y el cobre, a través de la Hidrovía. "Ser la puerta al mundo. Nosotros estamos trabajando sobre zona franca", dijo.

Por su parte, Cornejo recordó que Mendoza tiene tradición petrolera y que su refinería procesa crudo de Vaca Muerta. Anunció cinco perforaciones no convencionales para el último trimestre del año, tres de YPF y dos de la UTE TSB-Quintana, y mencionó el potencial en uranio de Sierra Pintada. Desde Santa Cruz, el ministro de Energía resumió el perfil de su provincia: "En Santa Cruz nacemos con casco y borceguíes; nacemos para producir".

Del lado de la AIE, Warlick agradeció la apertura de la delegación: "Nos genera mucho placer su apertura y la intención de trabajar con nosotros; esperamos seguir trabajando con ustedes en electricidad y minerales críticos".

Para cerrar, Tettamanti señaló que la conversación no puede quedarse solo en la oferta: "Tenemos que trabajar arduamente en este tema porque necesitamos electricidad para nuestras compañías, y no podemos olvidar el lado de la demanda".

Gould le respondió con la mirada del organismo: "La mayor demanda viene del aumento de los electrodomésticos; esto supone un bloqueo, un freno en el sistema, y tenemos que tomar medidas de eficiencia para la electricidad".

Kihara, por su parte, considera que ve una oportunidad para el país: "Argentina tiene una oportunidad para convertirse en proveedor de energía para el mundo". Contó que Japón, su país, recibió por primera vez crudo argentino en septiembre, y advirtió que el mercado petrolero probablemente seguirá con oferta insuficiente en los próximos meses.

Finalizado el encuentro, los gobernadores valoraron la posibilidad de conectar con organismos que disputan la agenda energética a nivel global. Por caso, la AIE brinda respuesta sobre la posibilidad de alcanzar la transición energética mundial fijada para 2035 -indica que hay opciones rentables para aumentar la electrificación-, o bien puede determinar nuevas liberaciones de reservas de petróleo de emergencia -cien millones, como impulsó el G7-.

“Es una oportunidad para que los gobernadores puedan generar su carta de presentación y palpar más allá de la realidad provincial”, resume una fuente presente. Sin embargo, también hay quién mencionó que se esperaba una agenda algo más concreta respecto de interrogantes sobre la agenda energética y oportunidades de inversión en Argentina.

Los anuncios

La reunión cerró una agenda que tuvo a la energía como protagonista, con anuncios de inversión por más de u$s27.000 millones, según el balance del embajador en Francia, Ian Sielecki:

TotalEnergies: cartera de proyectos por cerca de US$ 10.000 millones.

Pluspetrol y GyP: US$ 12.400 millones para Bajo del Choique-La Invernada, en Vaca Muerta.

Glencore: US$ 4.000 millones para Agua Rica, en Catamarca.

PAE y SNF: US$ 1.200 millones para Cerro Dragón, en Chubut.

Eramet: US$ 350 millones potenciales para ampliar Centenario-Ratones, en Salta.

Varios se apoyan en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): el Comité Evaluador aprobó los proyectos de Pluspetrol con GyP y de Glencore, y Eramet confirmó que buscará ingresar en 2027.

Los CEO, un día antes en la OCDE

La jornada previa había sido de las empresas que participaron en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Claudio Descalzi, CEO de Eni, calificó an Argentina LNG como "uno de los mayores proyectos del mundo", con más de u$s 50.000 millones de inversión. "Creo que no es posible volver atrás", afirmó, y explicó que el proyecto está diseñado 100% para exportar.

Sultan Al Jaber, de ADNOC, socia de YPF en el proyecto, destacó que el Gobierno logró transformar el país "en muy poco tiempo" a través de la regulación y los incentivos, y dijo que viene a redoblar el compromiso con las reformas.

Gary Nagle, de Glencore, fue directo sobre El Pachón, en San Juan: "Sin el RIGI, no hay forma de que El Pachón sea negocio". Sobre la estabilidad, explicó que hacer un agujero de u$s 4.000 millones en el suelo lleva entre cuatro y seis años, y que después no se pueden cambiar las reglas.

Christel Bories, de Eramet, dijo que la macroeconomía fue lo que más cambió en tres años, "algo que, honestamente, llegó tarde", y que "esta estabilidad, esta previsibilidad, es tan importante como la geología". La compañía amplió 50% su planta en Salta tras menos de un año de producción.

Jérôme Pécresse, de Rio Tinto, definió a la Argentina como "la piedra angular" de su estrategia de litio y pidió "una solución ferroviaria competitiva". Michael Gelchie, de Louis Dreyfus, con más de 130 años en el país, afirmó que "esta vez creemos que es diferente". Y Antoine de Saint-Affrique, de Danone, dijo que la Argentina "es un gran lugar para hacer negocios".