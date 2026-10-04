Carneaban un chancho, se le escapó un tiro y mató al amigo

La víctima, de 26 años, asistía a su amigo cuando el arma se disparó por error. La Justicia investiga el caso como homicidio culposo.

04/10/2026

Un hombre de 26 años murió de un disparo mientras ayudaba a su amigo a carnear un chancho en un campo de Colonia Tío Domingo, en la localidad bonaerense de General Madariaga.

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Todo ocurrió en un establecimiento rural ubicado sobre el camino Los Horcones, donde la víctima, identificada como M.A.B., colaboraba en las tareas de faena.

Los investigadores reconstruyeron que el arma de su amigo se accionó de manera involuntaria mientras ambos manipulaban al animal y el proyectil le provocó una herida de gravedad.

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El disparo y la asistencia médica

La bala entró por el brazo derecho de la víctima y continuó su trayectoria hacia el hemitórax derecho, según determinó el informe médico, consignado por Central de Noticias Madariaga.

Después del disparo, el hombre fue trasladado al hospital local, donde los médicos constataron su fallecimiento.

De acuerdo con los medios locales, la víctima vivía en el mismo establecimiento rural donde ocurrió la tragedia.

La causa es investigada en la Fiscalía Nº 1, a cargo de Graciela Andriulo, quien dispuso la aprehensión del amigo involucrado, un hombre de 38 años.

Además, la fiscal ordenó la realización de pruebas de dermotest y tomó declaración testimonial al padre de la víctima.

Horas después, la fiscalía resolvió dejar en libertad al amigo. La causa fue caratulada como homicidio culposo.