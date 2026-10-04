Buscan cubrir 2.000 puestos de trabajo por el Cyber Monday, el Black Friday y las Fiestas

La demanda laboral crecerá en el cierre del año, impulsada por el aumento del consumo. Las búsquedas incluyen puestos permanentes y temporarios en logística, e-commerce, retail, gastronomía y otros sectores.

04/10/2026

El mercado laboral argentino se prepara para un fuerte movimiento de contrataciones hacia fin de año. Según estimaciones de la consultora de recursos humanos Randstad, se proyectan más de 2.000 ofertas de empleo vinculadas con el aumento de la actividad por el Cyber Monday, el Black Friday y las Fiestas.

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Actualmente, la firma ya cuenta con unas 600 búsquedas activas, aunque anticipó que el volumen de contrataciones crecerá en las próximas semanas para cubrir posiciones tanto fijas como temporarias.

Las oportunidades se concentran principalmente en logística y distribución, e-commerce, retail, consumo masivo, hotelería, eventos y gastronomía.

“Las posiciones temporarias permiten a las empresas reforzar sus equipos durante los períodos de mayor actividad”, explicó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Además, señaló que este tipo de empleos puede representar una puerta de entrada al mercado laboral, ya que permiten sumar experiencia y, en algunos casos, convertirse luego en posiciones permanentes.

Cuáles son los puestos más buscados

Entre los perfiles con mayor demanda aparecen los pickers y packers, encargados del armado, control y empaquetado de pedidos en depósitos y centros logísticos.

También se buscan operarios de depósito, conductores de autoelevadores y planificadores de ruteo, fundamentales para garantizar el movimiento y la distribución de mercadería durante los períodos de mayor consumo.

Otro de los perfiles requeridos son los distribuidores domiciliarios, especialmente vinculados con la última milla y el crecimiento de las compras online.

En el sector comercial, las búsquedas incluyen vendedores de salón, repositores, preventistas y cajeros, principalmente para supermercados, comercios, shoppings y grandes cadenas de retail.

La actividad gastronómica y hotelera también impulsará contrataciones de camareros para restaurantes, hoteles, salones y servicios de catering, en medio del aumento de eventos corporativos y sociales propios de fin de año.

Randstad indicó que la mayor demanda responde a la necesidad de reforzar equipos durante una etapa marcada por picos de consumo, mayor movimiento comercial y el inicio de la temporada de vacaciones.