GP de Baréin: Max Verstappen consiguió su primera victoria del año en una caótica carrera

El piloto de Red Bull había logrado su primera pole position durante la clasificación. Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completaron el podio.

04/10/2026

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 después de una carrera marcada por la lluvia, las demoras y múltiples incidentes en el circuito de Sepang, en Kuala Lumpur, Malasia.

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El piloto de Red Bull, que había conseguido su primera pole position del año en la clasificación, logró sostener el liderazgo en una competencia que comenzó más de una hora después de lo previsto debido a las condiciones climáticas y distintos problemas en los monoplazas.

La largada debió suspenderse en dos oportunidades. En la primera vuelta de formación, Verstappen advirtió que su auto no aceleraba correctamente. Luego, Lewis Hamilton también sufrió inconvenientes y los pilotos debieron regresar a boxes antes de que finalmente se habilitara el comienzo de la carrera.

Más de una hora después del horario establecido, los autos pudieron ponerse en marcha. La elección de neumáticos fue uno de los factores determinantes, ya que la pista todavía presentaba sectores con agua y varios pilotos optaron por utilizar neumáticos lisos.

Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Nico Hülkenberg y Sergio Pérez tuvieron que largar desde boxes después de modificar sus estrategias de neumáticos.

Con el desarrollo de la competencia, el safety car volvió a tener protagonismo en el tramo final debido a los abandonos de Alex Albon y George Russell, que provocaron la neutralización y redujeron el número de vueltas a ritmo de carrera.

Verstappen, Antonelli y Hamilton, en el podio

Detrás del ganador se ubicaron Kimi Antonelli, quien completó una gran actuación con Mercedes, y Lewis Hamilton, que consiguió terminar tercero con Ferrari.

Charles Leclerc finalizó cuarto, seguido por Isack Hadjar, Oscar Piastri y Liam Lawson.

Una de las actuaciones destacadas fue la de Fernando Alonso, que llevó a Aston Martin hasta el octavo lugar. El español terminó por delante de Lando Norris y Arvid Lindblad y sumó cuatro puntos para el campeonato.

Colapinto avanzó ocho posiciones

Franco Colapinto también tuvo una actuación positiva después de las dificultades que había enfrentado durante el fin de semana.

El argentino largó desde el 21° puesto, condicionado por las 15 posiciones de penalización acumuladas, pero consiguió avanzar durante la competencia y terminó en el 13° lugar.

El piloto de Alpine había clasificado 15° el sábado, aunque las sanciones lo obligaron a retroceder hasta el fondo de la parrilla. A partir de allí, logró remontar ocho posiciones en una carrera complicada por las condiciones de pista y las distintas estrategias.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 16°.

Así terminó el Gran Premio de Bahréin

Max Verstappen Kimi Antonelli Lewis Hamilton Charles Leclerc Isack Hadjar Oscar Piastri Liam Lawson Fernando Alonso Lando Norris Arvid Lindblad Nico Hülkenberg Lance Stroll Franco Colapinto Oliver Bearman Esteban Ocon Pierre Gasly Carlos Sainz Gabriel Bortoleto Sergio Pérez George Russell* Alex Albon* Valtteri Bottas*

*Abandonaron durante la carrera.