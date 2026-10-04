Franco Colapinto analizó su 13° puesto en el GP de Baréin: “Fue una tarde difícil”

El argentino analizó su carrera en Malasia, lamentó la decisión tomada en una pista que no llegó a secarse y aseguró que ya piensa en la próxima fecha.

04/10/2026

Franco Colapinto terminó 13° en el Gran Premio de Bahréin, disputado excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia, y luego de la carrera realizó un análisis marcado por la autocrítica. El argentino destacó el ritmo de su Alpine, pero lamentó algunas decisiones tomadas durante una competencia condicionada por la lluvia y el estado de la pista.

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El piloto de Alpine largó desde el 21° lugar debido a las penalizaciones acumuladas y logró avanzar ocho posiciones durante la carrera. Sin embargo, quedó con la sensación de que el resultado podría haber sido mejor.

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“Nos quedamos patinando en la largada. Tuvimos buen ritmo, pasé a varios autos y tenía mucho mejor ritmo, pero es una pena que nos haya costado”, explicó Colapinto después de la competencia.

El argentino reconoció además que afrontó una carrera compleja y que decidió no asumir demasiados riesgos para evitar complicaciones mayores.

“Hoy no tomé tantos riesgos. Fue una tarde muy difícil”, sostuvo.

Colapinto fue autocrítico con la estrategia

Uno de los puntos centrales del análisis estuvo relacionado con la estrategia adoptada por Alpine frente a las condiciones cambiantes del circuito.

Con sectores todavía húmedos y una pista que finalmente no llegó a secarse como se esperaba, el equipo debió tomar decisiones sobre los neumáticos que terminaron condicionando la carrera del argentino.

“Fue una decisión incorrecta. La pista no se secó más”, reconoció Colapinto al referirse a la elección realizada durante la competencia.

Pese a la frustración por no haber podido aprovechar completamente el ritmo del auto, el piloto argentino prefirió pasar página y concentrarse en lo que viene.

“Hay que laburar para el futuro. Hay que enfocarse en Singapur”, aseguró.

El mensaje de Alpine tras la carrera

Alpine también realizó un balance de la actuación de sus pilotos y calificó la jornada como una “tarde complicada en Malasia”.

La escudería francesa no logró sumar puntos en una competencia marcada por las condiciones climáticas, las distintas estrategias y las dificultades que presentó el trazado de Sepang.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Singapur, que se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay.

El próximo fin de semana tendrá formato Sprint, por lo que habrá actividad competitiva desde el sábado.

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