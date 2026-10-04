Flávio Bolsonaro votó y pidió “un cambio” en Brasil: “Quiero ganar para garantizarles la libertad”

El candidato del Partido Liberal emitió su voto este domingo en Río de Janeiro y afirmó que espera una reacción contra el gobierno de Lula da Silva.

04/10/2026

El senador Flávio Bolsonaro votó este domingo en Río de Janeiro y, tras emitir su sufragio, aseguró que busca ganar las elecciones presidenciales para “garantizarles la libertad” a los brasileños.

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El candidato del Partido Liberal se presentó poco después de la apertura de las urnas en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en el barrio de Vila Isabel, acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, y dirigentes de su espacio.

“Quiero ganar para garantizarles la libertad”, afirmó ante la prensa.

Bolsonaro sostuvo además que “Brasil necesita un cambio” y cuestionó la gestión del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien enfrenta en la primera vuelta.

“No puede soportar más sufrimiento, tantos impuestos altos, tantas mujeres muertas, tanta persecución política”, expresó.

También pidió que los ciudadanos manifiesten en las urnas su rechazo a la actual administración. “Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, señaló.

Más de 158 millones de brasileños convocados a las urnas

Un total de 158,7 millones de electores están habilitados para votar este domingo en las elecciones generales de Brasil.

Además de presidente y vicepresidente, se eligen 27 gobernadores, 513 diputados nacionales, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.

Los centros de votación abrieron a las 8 y permanecerán habilitados hasta las 17, hora local.

Según la última encuesta de Datafolha difundida antes de la elección, Lula registraba 45% de intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzaba el 42%.