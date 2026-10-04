En un ajustado final, Quimsa se quedó con un triunfazo ante Atenas de Córdoba

En el Ciudad, la Fusión tuvo que trabajar para imponerse 83 a 77 en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet.

05/10/2026

Quimsa celebró una noche especial en el Estadio Ciudad. En su partido número 1000 en la Liga Nacional, el conjunto santiagueño derrotó 83-77 a Atenas de Córdoba y sumó su segundo triunfo en el arranque de la temporada.

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El encuentro comenzó con Juan Arengo y Franco Balbi como principales referencias ofensivas de la visita, mientras que el local respondió con Juan Conrradi y Nicolás Copello. La Fusión sufrió algunas pérdidas y Atenas aprovechó para cerrar mejor el primer cuarto, con aportes de Vázquez y Daniel Laster, y quedarse con el parcial por 21-16.

En el segundo segmento, Arengo continuó generando juego y el conjunto cordobés logró ampliar diferencias frente a un Quimsa que por momentos estuvo impreciso en ataque. Sin embargo, Conrradi y Matías Solanas comenzaron a aparecer y los triples de este último permitieron equilibrar el trámite.

Atenas bajó su efectividad y la Fusión logró acercarse hasta irse al descanso apenas un punto abajo: 44-43.

Tras el entretiempo, el partido mantuvo un desarrollo parejo hasta que Facundo Rutenberg y Martínez lideraron una reacción del conjunto santiagueño. Quimsa mejoró en defensa y encontró mayor fluidez ofensiva para cerrar el tercer cuarto arriba por 66-57.

Un cierre cargado de tensión

Atenas reaccionó en el último período con un parcial de 11-0, impulsado por Bressan y Balbi, y volvió a poner el encuentro en igualdad.

Cuando la definición parecía abierta, Franco Méndez encendió al Estadio Ciudad con un triple, aunque Arengo respondió rápidamente para mantener la incertidumbre.

En los minutos finales apareció nuevamente Solanas, con un lanzamiento decisivo desde larga distancia, mientras que Copello aportó puntos importantes para terminar de inclinar la balanza a favor del equipo santiagueño.

Finalmente, Quimsa se quedó con la victoria por 83-77 y festejó un triunfo especial en una jornada histórica para la institución.

Matías Solanas fue el máximo anotador de la Fusión con 24 puntos, acompañado por Facundo Rutenberg, que sumó 18. En Atenas, el más destacado fue Daniel Laster, con 17 unidades.

En cuanto a las ausencias, Ignacio Laterza no estuvo disponible en Quimsa, mientras que Santiago Ferreyra y Tomás Cavallero fueron bajas en Atenas por distintos inconvenientes físicos.

La Fusión volverá a jugar como local el sábado ante Boca, mientras que Atenas continuará su gira por Santiago del Estero y enfrentará a Olímpico el miércoles.