Quimsa quiere confirmar su buen arranque en la Liga Nacional recibiendo a Atenas

La Fusión viene de golear a Platense en su debut y buscará repetir este lunes desde las 22.05 en el Estadio Ciudad. El conjunto cordobés hará su estreno en la competencia.

Hoy 09:01

Quimsa buscará este lunes por la noche sumar una nueva victoria en el inicio de la Liga Nacional 2026/27, cuando reciba a Atenas de Córdoba desde las 22.05 en el Estadio Ciudad.

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La Fusión llega con el envión de un debut contundente. El sábado, el equipo dirigido por Lucas Victoriano superó a Platense por 94-67, mostrando un buen funcionamiento colectivo y varias actuaciones destacadas.

Entre las figuras del conjunto santiagueño estuvieron Nicolás Martínez, máximo anotador con 17 puntos, y Tyren Johnson, que aportó 15. También tuvo una buena presentación Franco Méndez, con 9 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Ahora, Quimsa tendrá enfrente a un Atenas que hará su debut oficial en la temporada bajo la conducción de Leo Gutiérrez.

Un rival conocido

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la pretemporada en dos amistosos, con una victoria para cada lado.

El primer duelo se disputó en Frías, donde Atenas se impuso por 81-73. La revancha tuvo lugar en Bell Ville y quedó en manos de Quimsa, que consiguió una clara victoria por 80-52.

Con esos antecedentes y el buen comienzo de la Fusión, el conjunto santiagueño buscará aprovechar nuevamente la localía para comenzar a tomar protagonismo en las primeras fechas de la Liga Nacional.