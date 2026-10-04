Matías Sosa González volvió a subirse al podio y cerró un gran Nacional de Natación

El nadador santiagueño consiguió una nueva medalla de bronce en el Campeonato Nacional Juvenil y Junior disputado en Buenos Aires y además estableció otro récord provincial.

04/10/2026

Matías Sosa González volvió a destacarse en el Campeonato Nacional de Natación para categorías Juveniles y Juniors, que se desarrolló en las instalaciones del Parque Olímpico de la Juventud, en la ciudad de Buenos Aires.

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En la última jornada de finales, el representante del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia, consiguió una nueva medalla de bronce y volvió a subir al podio en una de las competencias más importantes del calendario nacional.

El santiagueño logró el tercer puesto en los 100 metros estilo mariposa, resultado que además le permitió establecer un nuevo récord provincial en la prueba.

De esta manera, Sosa González cerró una destacada participación en el certamen, con cuatro podios, incluyendo la medalla de oro que había conseguido al consagrarse campeón en los 50 metros pecho.

El rendimiento alcanzado en Buenos Aires es el resultado del trabajo realizado junto a su entrenadora, la licenciada Josefina Bandrowsky, quien apunta a consolidar al nadador santiagueño dentro de la Selección Argentina de Natación, pensando en los compromisos internacionales previstos para 2027.

El podio nacional

En la prueba de 100 metros libre de la categoría Juniors, el podio estuvo integrado por Ulises Cazau, de ADN, en el primer lugar; Sebastián Frei Ríos, del Club Universitario de Córdoba, como subcampeón; y Matías Sosa González, representante del Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, en el tercer puesto.

El nuevo resultado vuelve a poner al nadador santiagueño entre los protagonistas de la natación nacional y representa un importante impulso de cara a los próximos desafíos de su carrera.