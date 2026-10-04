Una exfigura de la Premier League reveló la identidad de la celebridad que lo agredió sexualmente

El exdelantero inglés Andy Carroll relató el crudo momento que cambió su vida. Todo salió a la luz por documentos judiciales. Ocurrió durante su etapa en Newcastle.

04/10/2026

El ex futbolista inglés Andy Carroll confirmó que Kevin Adams fue el hombre que lo agredió sexualmente, luego de que el nombre del instructor de baile apareciera en documentos judiciales de acceso público. Carroll había relatado el episodio en su autobiografía Owning It: In My Own Words, aunque sin identificar entonces a la persona involucrada.

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“Ahora que Kevin Adams ha sido nombrado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo”, declaró Carroll a The Sun on Sunday, recientemente. El exjugador de Liverpool y Newcastle explicó que espera cerrar una etapa que, según sus palabras, afectó su vida cotidiana y la de sus seres queridos. “Espero poder dejar atrás este capítulo por fin”, afirmó.

Kevin Adams fue su agresor

Carroll también pidió que no se difundan de forma constante imágenes de Adams junto a fotografías suyas. “No quiero seguir viendo su rostro ni que me lo recuerden cada vez que se hable de esta historia”, señaló. “Esto ha tenido un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos”.

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Kevin Adams, quien participó como entrenador de baile en el programa de la BBC Fame Academy en 2002, fue declarado culpable de agresión sexual en el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023. Recibió una condena de 20 meses de prisión, fue incluido en el Registro de Delincuentes Sexuales durante diez años y se le prohibió ingresar al pueblo donde vive Carroll, según detallaron medios británicos como The Sun y Daily Express, entre otros.

Durante el proceso, Adams sostuvo ante la policía que Carroll lo había golpeado sin razón. Esa versión fue cuestionada por la jueza Mary Loram. “Usted contó una historia literalmente increíble en la que se presentó a sí mismo como la víctima”, le dijo la magistrada. También señaló: “Por muy increíble que sea su relato, me parece que ha empezado a creerse sus propias mentiras”.

La jueza agregó que, en la versión de Adams, él era “el amigo reacio y maltratado que no hacía más que echar una mano”, antes de afirmar que el desenlace de aquel relato lo ubicaba como víctima de “las agresiones sexuales más graves”. “No encuentro ninguna posibilidad realista de rehabilitación en su caso”, sostuvo Loram, en declaraciones recogidas por The Sun.

En su libro, Carroll contó que decidió incluir el episodio en el último momento. “Hace unos años me ocurrió algo tan traumático que decidí incluirlo en este libro en el último momento”, escribió.

“Fui agredido sexualmente, lo he dicho. Da miedo incluso pensarlo, y hasta ahora solo unas pocas personas lo sabían”, expresaba el exdelantero, quien indicó que debatió con su pareja, Lou Teasdale, si debía hacer pública esa experiencia.

“Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé”, relató. Carroll añadió que hablar del tema le resultaba difícil, pero que esperaba que su testimonio pudiera tener un efecto en otras personas: “Y si al hablar de ello tan solo una persona consigue ayudar, entonces bien, habrá valido la pena”.

El ataque ocurrió en la casa de Carroll, durante su segunda etapa en Newcastle. En su autobiografía, el futbolista describió que Adams le escribió para preguntarle si podía acudir a ver boxeo. Según el relato, su pareja le sugirió que dejara de evitarlo y aceptara la visita. Carroll sostuvo que Adams se ocupó de la cocina y preparó bebidas. Después, comenzó a sentirse mareado. “Pensé si me habría dado algo”, escribió.

El exfutbolista dijo que, al terminar la noche, se ofreció a pedirle un taxi a su visitante. Adams respondió que dormiría en la habitación de invitados. Carroll relató que se despertó más tarde y encontró al hombre debajo de las sábanas.

“Duermo desnudo y cuando me despierto este tipo está debajo del edredón”, escribió. Según su versión, golpeó a Adams y lo arrastró hasta la entrada de la vivienda antes de regresar al interior, cerrar la puerta y llamar a la policía y a la niñera.

Carroll explicó que temió haberlo matado después de dejarlo inconsciente. “Recuperó la consciencia justo cuando llegó la policía e inmediatamente empezó a decirles que lo golpeé sin motivo”, relató. Como consecuencia, añadió, Adams fue arrestado y él también tuvo que acudir a la comisaría.

El futbolista afirmó que la experiencia tuvo efectos persistentes en su vida. “Lo que me pasó afectó a todas las facetas de mi vida”, escribió. “Pensaba en ello todos los días, lo que hacía difícil concentrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol”.

Carroll también sostuvo que las consecuencias del ataque continuaban presentes. “El trauma de lo que me pasó no ha desaparecido”, afirmó en su autobiografía. Adams mantuvo actividad en redes sociales después de la condena, aunque sus perfiles pasaron a ser privados luego de que The Sun on Sunday se pusiera en contacto con él.