La insólita situación que demoró la largada del GP de Baréin y generó bronca en la Fórmula 1

La carrera en Sepang comenzó más de una hora y media después de lo previsto y varios autos tuvieron problemas durante la vuelta de formación. Desde la FIA explicaron qué ocurrió y los pilotos no ocultaron su malestar.

04/10/2026

El Gran Premio de Baréin, disputado excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia, quedó marcado por una situación insólita que obligó a retrasar considerablemente la largada y generó fuertes críticas entre los protagonistas de la Fórmula 1.

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La carrera ya había comenzado con dificultades debido a un fuerte aguacero, que obligó a demorar el inicio alrededor de 40 minutos. Sin embargo, cuando los pilotos salieron a pista para completar la vuelta de formación, aparecieron nuevos inconvenientes que extendieron todavía más la espera.

Varios monoplazas comenzaron a detenerse o tuvieron problemas para recuperar la potencia mientras circulaban a muy baja velocidad sobre el asfalto mojado. La situación obligó a los equipos y a la FIA a intervenir antes de poder darle finalmente el comienzo a la competencia.

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Qué ocurrió antes de la largada

Nikolas Tombazis, responsable de monoplazas de la FIA, explicó posteriormente que el inconveniente estuvo relacionado con el funcionamiento del software de las unidades de potencia ante una combinación de circunstancias que no había sido suficientemente probada durante la temporada.

La nueva generación de motores cuenta con un 47% de potencia eléctrica, y el problema apareció cuando los autos avanzaban a muy baja velocidad durante la vuelta de formación.

“No conseguimos probar el software tan a fondo como nos hubiera gustado, porque este año ha habido muy pocas sesiones en pista mojada, y se dio una combinación de circunstancias que provocó que se activara este fallo”, explicó Tombazis.

Según detalló, se produjo una especie de efecto acordeón entre los autos, con algunos prácticamente detenidos. En ese momento, el sistema no permitió restablecer correctamente la potencia de algunos monoplazas.

La FIA identificó rápidamente el inconveniente y preparó una actualización del software que fue enviada a las escuderías. La instalación demandó unos 20 minutos, aunque el conjunto de situaciones terminó provocando que la carrera comenzara más de una hora y media después del horario previsto.

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Los pilotos, muy críticos

La situación provocó el enojo de varios pilotos. Sergio “Checo” Pérez calificó lo ocurrido como “inaceptable”, mientras que Lando Norris lo describió como “simplemente horrible” y cuestionó los problemas electrónicos vinculados con la nueva motorización.

George Russell también apuntó contra el desarrollo de la jornada y consideró que el espectáculo estuvo lejos de lo esperado.

“Todo el día fue un poco desordenado, con la demora, después la bandera roja, luego vueltas interminables detrás del coche de seguridad”, sostuvo el británico.

Y agregó: “Hoy no pareció muy Fórmula 1”.

Por su parte, Carlos Sainz reclamó una revisión profunda de lo ocurrido y cuestionó la complejidad del reglamento actual.

“La F1 necesita examinarse con dureza y ver cómo terminamos en esta situación”, afirmó el español.

Sainz también dejó una crítica más amplia sobre el rumbo tecnológico adoptado por la categoría: “La única pregunta que tengo es quién decidió, hace cinco años, que esta era la dirección que había que tomar”.

En cambio, Fernando Alonso, que terminó octavo y sumó puntos con Aston Martin, se tomó el episodio con humor: “Este año he tenido un 50 % de abandonos, pero nunca han parado la carrera por nuestra culpa”.

Finalmente, después de todas las complicaciones, el Gran Premio pudo disputarse y terminó con Max Verstappen como ganador, seguido por Kimi Antonelli y Lewis Hamilton.

Franco Colapinto, que había largado desde el 21° puesto debido a las penalizaciones que arrastraba, completó una remontada de ocho posiciones y terminó 13°.