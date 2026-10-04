Briatore reconoció el error de Alpine con Colapinto y Gasly en el GP de Baréin: “No tomamos las decisiones correctas”

El asesor ejecutivo de la escudería admitió que la estrategia de neumáticos condicionó la carrera de ambos pilotos. Colapinto terminó 13° después de largar desde el fondo.

04/10/2026

Alpine dejó pasar una oportunidad importante en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, disputado excepcionalmente en el circuito de Sepang, Malasia. La escudería tomó una decisión estratégica que terminó perjudicando tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly y, después de la carrera, Flavio Briatore reconoció el error.

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Los dos pilotos de Alpine comenzaron la competencia con neumáticos lisos, pese a que la pista todavía permanecía mojada como consecuencia de la intensa lluvia que había obligado a retrasar la largada.

La apuesta no funcionó. Durante las primeras vueltas, Colapinto y Gasly perdieron tiempo hasta que las condiciones del asfalto mejoraron y los neumáticos de seco comenzaron a rendir.

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El argentino, que había partido desde el 21° puesto debido a las 15 posiciones de penalización que acumulaba, logró recuperarse y terminó 13°, mientras que Gasly finalizó 16°.

La autocrítica de Briatore

Luego de la carrera, Briatore reconoció que Alpine no tomó las mejores decisiones en un momento determinante de la competencia.

“Habíamos rendido bien durante todo el fin de semana hasta ese momento y, viendo lo que sucedió en la carrera, no tomamos las decisiones correctas ni hicimos un trabajo lo suficientemente bueno como equipo”, admitió el asesor ejecutivo de la escudería.

El italiano explicó que Alpine buscó una alternativa diferente con los neumáticos, una estrategia que también adoptaron otros equipos, pero que finalmente no dio los resultados esperados.

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“Nosotros, y algunos otros equipos, intentamos algo diferente con los neumáticos y después hicimos todo lo posible para recuperarnos, pero no dio resultado”, señaló.

La decisión terminó teniendo un impacto importante en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores, uno de los objetivos de Alpine para esta temporada.

Racing Bulls, uno de sus principales rivales, aprovechó la situación y colocó a sus dos pilotos entre los diez primeros: Liam Lawson fue séptimo y Arvid Lindblad terminó décimo, después de haber largado desde el último lugar.

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Briatore destacó el rendimiento de Colapinto

Más allá del resultado final, Briatore rescató el ritmo que mostró el Alpine A526 cuando la pista finalmente estuvo seca.

El asesor consideró que el rendimiento del monoplaza durante esa parte de la competencia permite mantener las expectativas de Alpine para lo que resta de la temporada.

“La velocidad en seco pareció prometedora y todavía quedan muchas carreras para intentar alcanzar el quinto puesto en el campeonato”, concluyó Briatore.