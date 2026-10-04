Dibu Martínez contó qué lo hizo cambiar de opinión sobre la Selección y sorprendió con una confesión

El arquero volvió a destacar la importancia de representar a la Albiceleste, habló sobre la despedida de Lionel Messi y reveló qué hizo para recuperarse tras la final del Mundial.

04/10/2026

Emiliano “Dibu” Martínez volvió a disfrutar de una noche especial con la Selección Argentina. Tras la goleada 7-0 ante Burkina Faso, el arquero sumó una nueva valla invicta y dejó en claro que atraviesa un momento diferente al de meses atrás, cuando había puesto en duda su continuidad en el equipo nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Cada día me enamoro más jugando en Argentina”, había escrito el arquero después del triunfo ante el conjunto africano. Ahora, en zona mixta, explicó qué lo llevó a cambiar de postura y volver a enfocarse plenamente en la Selección.

“Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo. Intenté cambiar de club para renovarme mentalmente, lo conseguí, vine acá y fue lo mejor que hice porque me siento útil, rápido, bien. Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”, explicó.

Otra valla invicta y cada vez más cerca de Romero

Ante Burkina Faso, Martínez prácticamente no tuvo trabajo. Fue reemplazado por Gerónimo Rulli y había tocado apenas 17 pelotas, pero volvió a valorar especialmente haber terminado con el arco en cero.

“Para mí es un orgullo tener el arco en cero, sea cual sea el rival”, aseguró.

Con esta nueva actuación, Dibu llegó a 45 vallas invictas en 69 partidos con la Selección Argentina y quedó a solamente dos de alcanzar el récord de Sergio “Chiquito” Romero.

Te recomendamos: VIDEO: todos los goles del triunfo de la Selección Argentina contra Burkina Faso en el Monumental

El último partido de Messi

Martínez también habló sobre la despedida de Lionel Messi, que se producirá el próximo martes frente a Benín en el Monumental.

El arquero, que compartió con el capitán gran parte de la etapa más exitosa de la historia reciente de la Selección, dejó un mensaje cargado de afecto.

“Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”, expresó.

Y agregó: “Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios”.

Dibu también contó que el plantel prepara un encuentro especial para recibir al capitán: “Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio”.

Dibu y una confesión inesperada

Antes de terminar, Martínez habló sobre el cariño que recibe cada vez que regresa a su ciudad natal y sorprendió con una declaración que rápidamente llamó la atención.

“Siento mucho el cariño cada vez que voy y me gustaría ir a jugar a Mar del Plata algún día”, soltó entre risas.

El arquero no dio mayores precisiones sobre si se refería a disputar allí un partido con la Selección o a regresar a alguno de los clubes en los que se formó durante sus comienzos, pero dejó abierta una posibilidad que ilusiona a los hinchas de La Feliz.

Por ahora, el objetivo de Dibu está puesto en otro escenario: el Monumental, donde el martes será protagonista de la despedida de Messi y buscará seguir haciendo historia con la camiseta argentina.