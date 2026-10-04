Choque y susto en el TCR South America en el autódromo de Posadas

Un espectador recibió el golpe de una cubierta. Juan Manuel Casella protagonizó un fuerte accidente durante la primera final, luego de recibir un contacto de Camilo Trappa.

04/10/2026

La Final 1 del TCR South America en Posadas tuvo uno de sus momentos de mayor tensión a raíz del fuerte golpe protagonizado por Juan Manuel Casella.

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El incidente se produjo luego de que el piloto uruguayo recibiera un toque de Camilo Trappa, situación que derivó en el fuerte accidente de Casella.

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El desvío lo llevó a golpearse, y uno de los neumáticos de contención impactó con un espectador que se encontraba en la zona. El mismo fue evaluado por un equipo médico, que constató que se encontraba bien y no necesitaba traslado.

A raíz de la maniobra, los comisarios deportivos determinaron una penalización de 10 segundos para Trappa por su responsabilidad en el contacto.