Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Choque y susto en el TCR South America en el autódromo de Posadas

Un espectador recibió el golpe de una cubierta. Juan Manuel Casella protagonizó un fuerte accidente durante la primera final, luego de recibir un contacto de Camilo Trappa.

04/10/2026

La Final 1 del TCR South America en Posadas tuvo uno de sus momentos de mayor tensión a raíz del fuerte golpe protagonizado por Juan Manuel Casella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente se produjo luego de que el piloto uruguayo recibiera un toque de Camilo Trappa, situación que derivó en el fuerte accidente de Casella.

Te recomendamos: VIDEO | Escándalo en NASCAR: dos pilotos se fueron a las manos después de un choque

El desvío lo llevó a golpearse, y uno de los neumáticos de contención impactó con un espectador que se encontraba en la zona. El mismo fue evaluado por un equipo médico, que constató que se encontraba bien y no necesitaba traslado.

A raíz de la maniobra, los comisarios deportivos determinaron una penalización de 10 segundos para Trappa por su responsabilidad en el contacto.

TEMAS Posadas
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento arrebato: dos motochorros le robaron el celular a una mujer y se dieron a la fuga
  2. 2. Quimsa quiere confirmar su buen arranque en la Liga Nacional recibiendo a Atenas
  3. 3. Central Córdoba visita a Deportivo Riestra con la necesidad de reencontrarse con la victoria
  4. 4. Quirno destacó el respaldo de Milei a Bolsonaro y analizó el escenario electoral en Brasil
  5. 5. ¿Lula o Bolsonaro?: a dónde irán los votos de los candidatos que quedaron afuera del balotaje
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT