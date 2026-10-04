Le robaron camperas de River Plate y aparecieron a la venta en un grupo de WhatsApp

Un vecino del barrio Sargento Cabral denunció que le sustrajeron tres exclusivas camperas del club "Millonario". Descubrió que eran promocionadas en la red social con imágenes de "una sola vista".

04/10/2026

Un particular e insólito delito tuvo lugar en el barrio Sargento Cabral de Termas de Río Hondo, donde un hombre descubrió la sustracción de valiosas prendas deportivas de colección y, mediante la ayuda de un allegado, logró ubicar dónde las estaban ofreciendo para la venta de manera virtual.

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La denuncia fue radicada por Mauro Esteban Luna, de 39 años, en la Comisaría Comunitaria N° 40. La víctima relató que, al disponerse a acomodar su ropero, advirtió la ausencia —sin que se ejerciera violencia en el inmueble— de tres camperas originales del Club Atlético River Plate: una rompeviento roja, una naranja y un camperón corto tipo "choricera" de color negro.

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La investigación dio un giro clave cuando un sobrino del damnificado le alertó que en un grupo de WhatsApp denominado "Cambio de Pilchas" una persona con número desconocido publicaba imágenes de las mismas prendas con la función de lectura única.

Con la colaboración de un vecino que integra dicho grupo, la víctima logró obtener capturas de pantalla y reconocer sus pertenencias. La fiscalía interviniente dio participación al Departamento de Robo y Hurto para avanzar en el esclarecimiento del caso e identificar a él o los autores del hecho.