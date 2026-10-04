Barrio 60 Viviendas: cayó un prófugo acusado de lesiones, amenazas y retención indebida

El sujeto de 38 años intentó escapar a pie tras divisar a los efectivos de la Unidad Táctica Motorizada. Tenía causas por violencia e investigación de delitos en perjuicio de dos mujeres.

04/10/2026

Una importante intervención de la División Prevención de la Policía derivó en la interceptación y aprehensión de un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia, con múltiples causas abiertas por lesiones y amenazas en esta ciudad.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 11:00 de la mañana del domingo, cuando personal de la Unidad Táctica Motorizada (U.T.M.) patrullaba las inmediaciones de calle Taboada y República Argentina. En ese sector, los efectivos divisaron a un sujeto con campera con capucha y pantalón deportivo, quien al percatarse de la presencia de las patrullas emprendió una precipitada huida a pie.

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Tras un rápido seguimiento preventivo, los uniformados lograron cortarle el paso e interceptarlo en la esquina de Taboada y Canal de Beagle. Al cotejar sus datos filiatorios con la Sala Central de Comunicaciones, la policía confirmó que el individuo, identificado como Iván René Décima (38) y domiciliado en el barrio 60 Viviendas, contaba con un pedido de detención activo a requerimiento de la Comisaría Comunitaria N° 40.

Sobre el aprehendido pesaban causas por "Lesiones y Amenazas" en perjuicio de María Mariana Décima y "Retención Indebida" de un teléfono celular Motorola A04 turquesa (con intervención del fiscal Dr. Rafael Zanni), además de otra causa por "Lesiones y Amenazas" contra una mujer (con intervención del fiscal Dr. Gustavo Montenegro). Al momento del palpado de seguridad, los efectivos hallaron en su poder el dispositivo móvil robado. Informada de las actuaciones, la fiscalía de turno dispuso la inmediata aprehensión del imputado y su posterior traslado a la sede policial para dar curso a los trámites legales correspondientes.