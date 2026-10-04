Drama familiar: atacó y apuñaló a su prima con un cuchillo de carnicero

Una joven de 18 años debió recibir atención médica de urgencia tras ser apuñalada en su propia casa. La agresora, de 17 años, provocó severos destrozos antes de ser demorada por la policía.

04/10/2026

Un violento enfrentamiento familiar ocurrido a primeras horas de la mañana del domingo terminó con una joven lesionada con un arma blanca y la intervención de la policía científica en el barrio Herrera El Alto.

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El incidente se desencadenó alrededor de las 7 en una vivienda ubicada sobre la calle Emilio Wagner. Según el testimonio de la madre de la víctima, ambas jóvenes habían mantenido una discusión previa cerca del dique frontal. Minutos más tarde, mientras la familia descansaba, la prima de la damnificada irrumpió en el inmueble, iniciándose una violenta pelea en el sector del comedor.

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En medio de la disputa, la menor de 17 años se dirigió hacia la cocina, tomó un cuchillo tipo carnicero de más de 30 centímetros y le asestó una estocada a su prima, causándole una herida punzante en el brazo izquierdo. Tras el ataque, la agresora continuó provocando disturbios y destruyó un teléfono celular dentro de la propiedad.

La víctima fue trasladada de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS), donde el médico de guardia constató una lesión corto-punzante que requirió tres puntos de sutura, quedando internada en observación. En el lugar del hecho, peritos de Policía Científica secuestraron el cuchillo utilizado, una tijera y muestras hemáticas.