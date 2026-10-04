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Cómo quedó Franco Colapinto en el Campeonato de Pilotos tras su remontada en Sepang

El argentino avanzó ocho posiciones y terminó 13° en una carrera complicada. No logró sumar puntos y continúa 12° en la tabla, con 27 unidades.

04/10/2026

Franco Colapinto completó una destacada remontada este domingo en el circuito de Sepang, aunque no pudo traducir su avance en puntos para el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto argentino de Alpine largó desde el 21° puesto, producto de una penalización que lo relegó al fondo de la grilla, y consiguió recuperar ocho lugares para finalizar la competencia en la 13ª posición.

Pese a su buen ritmo y a haber terminado por delante de su compañero Pierre Gasly, que fue 16°, Colapinto no logró ingresar entre los diez primeros y se quedó sin sumar unidades.

De esta manera, el argentino se mantiene en el 12° puesto del Campeonato de Pilotos, con 27 puntos, en una temporada en la que continúa consolidándose dentro de la categoría.

La carrera en Malasia estuvo marcada por las condiciones climáticas, las neutralizaciones y distintos incidentes que alteraron el desarrollo de la prueba. En ese contexto, Colapinto logró avanzar desde el fondo, aunque la estrategia de neumáticos de Alpine no terminó de favorecerlo en su intento por acercarse a la zona de puntos.

En la parte alta de la clasificación, Andrea Kimi Antonelli continúa como líder del campeonato con 320 puntos, seguido por su compañero de Mercedes, George Russell, con 236. Lewis Hamilton, con Ferrari, aparece tercero con 214.

Por su parte, Max Verstappen se quedó con la victoria en Sepang, mientras que Antonelli terminó segundo y Hamilton completó el podio.

Así está el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 320 puntos
  2. George Russell (Mercedes) — 236 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) — 214 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) — 191 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) — 188 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull Racing) — 188 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) — 128 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) — 96 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) — 65 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) — 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 38 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) — 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) — 20 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) — 10 puntos
  15. Nico Hülkenberg (Audi) — 7 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) — 7 puntos
  17. Fernando Alonso (Aston Martin) — 7 puntos
  18. Carlos Sainz (Williams) — 7 puntos
  19. Alexander Albon (Williams) — 5 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) — 1 punto
  21. Lance Stroll (Aston Martin) — 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) — 0 puntos
  23. Sergio Pérez (Cadillac) — 0 puntos

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