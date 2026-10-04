Añatuya celebró los 65 años de la creación de su Diócesis con una jornada de fe y memoria

La comunidad diocesana conmemoró el aniversario con actividades en distintos puntos de la ciudad, momentos de oración y una misa de acción de gracias presidida por el cardenal Vicente Bokalic.

04/10/2026

La comunidad católica de Añatuya celebró este sábado los 65 años de la creación de la Diócesis, con una jornada marcada por el encuentro, la memoria, la oración y la renovación del compromiso misionero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades comenzaron con la bendición de las imágenes del Paseo o Camino de la Fe, ubicado sobre la avenida San Martín, donde participaron representantes de distintas comunidades e instituciones.

Posteriormente, en la parroquia San José, se desarrolló un encuentro dedicado a repasar la historia de la Diócesis mediante testimonios, videos y exposiciones que permitieron recordar a las personas y acontecimientos que acompañaron su crecimiento durante estas más de seis décadas.

Durante la tarde, la comunidad se trasladó hasta la parroquia Mailín Brochero, donde se realizó un momento de oración y adoración eucarística.

Una misa de acción de gracias

La jornada culminó en la Iglesia Catedral, con una Eucaristía de acción de gracias presidida por el cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina.

La celebración fue concelebrada por numerosos sacerdotes de la Diócesis y religiosos visitantes, y contó con la participación de fieles de Añatuya y de distintas comunidades del interior.

Durante la misa se renovó el compromiso bautismal y misionero bajo el lema del aniversario: “Somos comunidad que nace del Bautismo y crece con la misión”.

En su homilía, Bokalic invitó a realizar una “memoria agradecida y esperanzada” de la historia, no solo para recordar el pasado, sino también para reconocer la acción de Dios y proyectarse hacia el futuro.

Además, remarcó el compromiso de la Iglesia con los sectores más vulnerables y sostuvo: “No somos dueños de la misión ni de la Iglesia: somos discípulos y misioneros llamados a colaborar”.

El legado de Jorge Gottau

Por su parte, el obispo José Luis Corral destacó la figura de Mons. Jorge Gottau, primer obispo de Añatuya, y valoró su legado misionero.

“Su corazón misionero, su cercanía con las comunidades y su preocupación por los más pobres siguen siendo una inspiración para nosotros”, expresó.

Corral señaló además que el aniversario representa una oportunidad para renovar el compromiso de una Iglesia que salga al encuentro, acompañe, sirva y anuncie el Evangelio.