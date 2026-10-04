Dolor en la cultura santiagueña: murió el poeta y escritor Tinco Andrada

El reconocido autor y compositor oriundo de Añatuya falleció este domingo en la Ciudad de Buenos Aires.

04/10/2026

La cultura santiagueña atraviesa una jornada de profundo pesar tras confirmarse este domingo el fallecimiento del poeta, escritor y compositor Tinco Andrada, una figura estrechamente ligada a la identidad cultural de la provincia.

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El autor, oriundo de Añatuya, se encontraba internado desde hacía algunos días en un centro de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La noticia fue comunicada por sus hijas, Paula y Florencia, quienes expresaron: “Lamentamos comunicarles que en el día de hoy 4 de octubre Tinco nos dejó. Nos quedarán sus letras, su música, sus charlas, sus innumerables anécdotas”.

Además, informaron que sus restos serán despedidos este domingo, entre las 16 y las 19, en una ceremonia íntima que se realizará en una casa velatoria ubicada sobre avenida Córdoba 3677, en CABA.

Un homenaje apenas horas antes

La muerte de Andrada generó una especial conmoción en el ambiente cultural santiagueño debido a que se produjo apenas 24 horas después de un homenaje realizado en la 16ª Feria del Libro.

Durante la actividad desarrollada en el Fórum, el Club de Lectores repasó su trayectoria y buscó acercar su obra a nuevas generaciones.

Una extensa trayectoria en las letras y la música

A lo largo de su carrera, Tinco Andrada construyó una importante obra literaria vinculada con Santiago del Estero y su identidad.

Entre sus publicaciones se encuentran “Con los pies en la Tierra”, de 1995; “Con el Mismo Norte”, de 2002; “El Negro Manuel”, de 2011; y “El sol de las soledades”, de 2015, además de otros títulos como Los Bocetos de Picasso y La Hija del Español.

Su producción artística también tuvo una fuerte presencia en el folclore, donde compartió trabajos creativos con artistas como Raúl Carnota, Demi Carabajal, Coco Banegas, Martín Paz y Shalo López.

Sus composiciones fueron interpretadas por reconocidas figuras de la música popular argentina, entre ellas Los Nocheros, Suna Rocha y Torres Vila.

Por su aporte a la cultura, la literatura y la educación, Andrada recibió distintos reconocimientos de la Cámara de Diputados de Santiago del Estero. Su fallecimiento deja un profundo vacío en el ámbito cultural provincial.