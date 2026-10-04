Portugal reaccionó a tiempo, venció a Noruega y se metió en los cuartos de la Nations League

La selección portuguesa venció 2-1 a Noruega y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Nations League. El equipo dirigido por Jorge Jesus logró dar vuelta el partido y mantener su campaña perfecta en el Grupo A4.

04/10/2026

Portugal volvió a demostrar su capacidad de reacción y derrotó 2-1 a Noruega este domingo en el Estádio do Dragão, por la cuarta fecha del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026/27. Con este triunfo, el seleccionado portugués aseguró su clasificación a los cuartos de final y mantuvo su puntaje perfecto en el torneo.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso, aunque Portugal fue el equipo que intentó asumir el control. Noruega, sin embargo, encontró la ventaja a los 36 minutos, cuando Kristoffer Ajer aprovechó una pelota en el borde del área y sacó un potente remate que se metió en el ángulo, imposible para Diogo Costa.

La respuesta portuguesa fue inmediata. Apenas dos minutos después, João Cancelo recibió la pelota tras una acción iniciada con un saque de banda de Nuno Mendes y sacó un remate desde afuera del área que también terminó en el ángulo. El defensor del Barcelona puso el 1-1 y devolvió a los locales al partido antes del descanso.

En el complemento, Portugal se adueñó de la posesión y comenzó a generar las situaciones más claras ante una Noruega que resistía y buscaba aprovechar los espacios. Los locales consiguieron finalmente dar vuelta el marcador a los 79 minutos, cuando João Félix asistió a Gonçalo Ramos, quien apareció dentro del área y definió para establecer el 2-1.

Noruega intentó reaccionar en el tramo final y tuvo algunas aproximaciones, mientras que Erling Haaland también contó con una ocasión importante durante el segundo tiempo antes de ser reemplazado. Portugal terminó sufriendo más de lo esperado en los últimos minutos.

La tensión aumentó sobre el cierre, cuando Francisco Conceição fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en pocos segundos, luego de reclamar una supuesta infracción dentro del área. Portugal quedó con diez jugadores, pero consiguió sostener la ventaja hasta el final.

Con la victoria, Portugal llegó a cuatro triunfos en cuatro partidos y aseguró terminar entre los dos primeros de su grupo, lo que le garantiza un lugar en los cuartos de final de la Nations League, que se disputarán en marzo de 2027.