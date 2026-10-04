Reforma política: el Gobierno acelera las negociaciones con los gobernadores y analiza cuándo ir al Senado

La Casa Rosada busca cerrar acuerdos para avanzar con la eliminación o suspensión de las PASO, pero todavía no definió la fecha de la sesión.

04/10/2026

Luego de los encuentros que Javier Milei y Karina Milei mantuvieron con gobernadores en París, el Gobierno prepara una nueva ronda de conversaciones para intentar consolidar los apoyos necesarios para avanzar con la reforma política en el Congreso.

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La Casa Rosada todavía no definió cuándo será la sesión en el Senado, pero ya analiza distintos escenarios para determinar cuál será el momento más conveniente para llevar el proyecto al recinto. La eliminación o suspensión de las PASO es uno de los principales objetivos del oficialismo de cara al armado electoral de 2027.

El calendario de octubre aparece como uno de los principales obstáculos. El Gobierno deberá convivir con distintas movilizaciones opositoras y debates legislativos que podrían concentrar la atención pública durante varias semanas.

Uno de los días más complejos será el 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados tiene prevista una sesión especial para discutir el DNU 70/23. La jornada coincidirá además con una nueva Marcha Federal Universitaria, por lo que dentro del oficialismo analizan si resulta conveniente avanzar con otro debate de alto impacto durante esos días o evitar una confrontación simultánea en el Congreso.

El calendario suma otros acontecimientos. El 8 de octubre, la CGT prepara una movilización en defensa de la industria; el 14, Milei viajará a Estados Unidos para participar de una actividad organizada por la Heritage Foundation; y el 17 de octubre, el peronismo volverá a movilizarse por el Día de la Lealtad.

A ese escenario se agrega la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. En la Casa Rosada consideran que durante esos días la agenda política debería quedar concentrada en la visita pontificia, por lo que la intención sería resolver el debate sobre las PASO antes de noviembre o, en caso contrario, postergarlo y afrontar luego una agenda legislativa más exigente.

En paralelo, el oficialismo comenzó a evaluar cuántos proyectos incluir en una eventual sesión. Algunos dirigentes consideran conveniente concentrar varios temas para aprovechar el tratamiento parlamentario, mientras que en el Senado hay sectores que reclaman evitar sesiones extensas y debates acelerados.

La negociación con los gobernadores será determinante. Tras los encuentros mantenidos en París, el Gobierno considera que alcanzó un principio de entendimiento con varias provincias para conseguir respaldo a la modificación del sistema de elecciones primarias. Durante los próximos días, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuará con las conversaciones con mandatarios provinciales.

El armado electoral también genera movimientos dentro de La Libertad Avanza. En distintas provincias, los referentes libertarios siguen con atención los acuerdos que la Casa Rosada pueda alcanzar con los gobernadores, especialmente en aquellos distritos donde el oficialismo busca construir candidaturas competitivas para 2027.

En Mendoza, por ejemplo, Luis Petri mantiene sus aspiraciones políticas y sigue de cerca el escenario provincial, mientras que en Tucumán existe mayor tranquilidad alrededor de Lisandro Catalán, en un contexto marcado por la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de adelantar las elecciones provinciales.

Dentro del oficialismo, además, persiste la tensión política alrededor de Patricia Bullrich, cuya proyección electoral para 2027 volvió a generar especulaciones en las últimas semanas. La senadora continúa dentro de La Libertad Avanza, aunque sus movimientos y declaraciones son observados con atención por la conducción del espacio.

Otro factor que estará presente durante los primeros días de octubre será la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental. El evento tendrá lugar en medio de la disputa entre el Gobierno y la AFA y coincidirá con la entrega del título de Honoris Causa de la UBA a Messi, en un momento de fuerte tensión entre la Casa Rosada y las autoridades universitarias.

Con este escenario, el Gobierno deberá definir en los próximos días si acelera el tratamiento de la reforma política o espera una ventana más favorable. Las negociaciones con los gobernadores, la actividad del Congreso y un octubre cargado de movilizaciones serán determinantes para establecer cuándo y bajo qué condiciones el oficialismo intentará llevar su proyecto al recinto.