Bandera Bajada: dos hermanos fueron aprehendidos tras agredir a un policía durante un operativo

El episodio ocurrió durante las primeras horas de ayer, cuando efectivos intervinieron ante un desorden en la vía pública. Uno de los involucrados arrojó una lata de cerveza contra un agente y su hermano intentó impedir el procedimiento.

04/10/2026

Dos hermanos, de 33 y 30 años, fueron aprehendidos durante las primeras horas de este sábado en la localidad de Bandera Bajada, departamento Figueroa, luego de protagonizar un incidente en la vía pública y enfrentarse con efectivos policiales que acudieron al lugar para controlar la situación.

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El procedimiento se inició alrededor de las 6.40, cuando personal de la Subcomisaría de la localidad fue requerido ante la presencia de un hombre que se encontraba alterando el orden público.

Según el reporte policial, los uniformados se acercaron para identificarlo e intentar controlar la situación. Sin embargo, el sujeto habría reaccionado de manera agresiva y arrojó una lata de cerveza contra uno de los efectivos, provocándole un impacto en una de sus manos.

Ante esta situación, los policías procedieron a reducir al hombre. En ese momento, intervino su hermano, quien habría intentado impedir el procedimiento y continuó generando disturbios mientras los agentes procuraban concretar la aprehensión.

Finalmente, los dos hermanos fueron reducidos y trasladados hasta la dependencia policial correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

En el caso tomó intervención el fiscal de turno, doctor Ángel Belloumini, quien dispuso una serie de medidas para avanzar con la investigación.