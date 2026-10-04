Nahuel Gallo volvió a peregrinar a Luján tras recuperar su libertad y pidió por los presos políticos en Venezuela

El gendarme argentino caminó los cerca de 60 kilómetros entre Liniers y Luján durante la 52ª Peregrinación Juvenil.

04/10/2026

Nahuel Gallo participó de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, donde volvió a caminar junto a miles de fieles y aprovechó la tradicional celebración religiosa para agradecer por su libertad después de haber permanecido 448 días detenido en Venezuela.

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El gendarme argentino recorrió los aproximadamente 60 kilómetros entre Liniers y Luján y explicó, a través de sus redes sociales, que realizó el trayecto como una manera de agradecerle a la Virgen por haberlo acompañado durante los momentos más difíciles de su detención y por haber protegido a su familia.

Gallo también utilizó la peregrinación para mantener vigente su reclamo por las personas que permanecen detenidas en Venezuela. Durante la caminata llevó una remera con un mensaje contundente: “Liberen a todos los presos políticos y extranjeros”.

“Esta peregrinación también fue por quienes todavía no recuperaron su libertad”, expresó el gendarme, quien aseguró que pidió especialmente por los presos políticos y extranjeros que continúan detenidos en Venezuela.

En ese sentido, señaló que durante su recorrido rezó por cada una de esas personas, por su fortaleza y por sus pensamientos, pero también por sus familias, que continúan esperando y sosteniendo la esperanza de volver a encontrarse con sus seres queridos.

Gallo también agradeció por encontrarse nuevamente en libertad, por el bienestar de su familia y por la posibilidad de “poder caminar nuevamente”. A partir de su propia experiencia, sostuvo que mientras tenga la posibilidad seguirá acompañando con su oración a quienes todavía esperan recuperar su libertad.

“Que la Virgen de Luján los proteja, acompañe a sus familias y les dé fuerzas para seguir adelante hasta que llegue el día de su libertad”, manifestó.

El mensaje del gendarme concluyó con un pedido que volvió a sintetizar el reclamo que llevó durante la peregrinación: “Justicia y libertad”.