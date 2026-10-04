La Joaqui respondió a las críticas por su romance con Tiago PZK con un contundente mensaje

La cantante compartió un video en sus redes sociales mientras continúa la polémica por su relación con Tiago PZK, luego de su separación de Luck Ra. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a quienes cuestionaron su actitud.

04/10/2026

La Joaqui volvió a generar repercusiones en las redes sociales en medio de la polémica por su relación con Tiago PZK, que comenzó luego de su separación de Luck Ra. Esta vez, la cantante publicó un video que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la grabación, la artista aparece maquillándose frente a la cámara mientras utiliza un audio que se volvió viral en las redes. La frase elegida fue interpretada por muchos usuarios como una respuesta indirecta a las críticas que recibió durante los últimos días.

“Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha en el video mientras La Joaqui realiza distintos gestos frente al celular y mantiene una actitud despreocupada.

Lejos de esquivar la frase, la cantante continúa con el audio y expresa: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.

La publicación fue realizada en TikTok y rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores. El video acumuló cerca de 1500 comentarios, con opiniones divididas respecto de la actitud que tomó la artista frente a las críticas y de su relación con Tiago PZK.

Entre los mensajes que recibió hubo cuestionamientos directos. “Te la re mandaste”, escribió uno de los usuarios que se mostró en contra de la relación.

Sin embargo, también aparecieron comentarios de apoyo hacia la cantante. “Vos amaste bien a quien no se lo merecía. Te merecés lo mejor”, expresó otra persona en defensa de La Joaqui.

De esta manera, la artista volvió a referirse, aunque de manera indirecta, a la exposición que atraviesa su vida sentimental. El vínculo con Tiago PZK continúa generando repercusiones, especialmente después de su reciente separación de Luck Ra y de las versiones que rodearon el inicio de su nueva relación.