Siglo XXI: una mujer fue agredida por su pareja y el acusado permanece prófugo

La víctima, de 30 años, sufrió un golpe en el rostro y una herida de arma blanca en una de sus manos. Fue asistida por personal médico y deberá cumplir siete días de curaciones, mientras la Policía busca al acusado.

04/10/2026

Una mujer de 30 años fue víctima de una agresión por parte de su pareja durante una discusión registrada este sábado a primera hora de la mañana en una vivienda del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la ciudad Capital.

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El episodio ocurrió pasadas las 6 de la mañana, en un domicilio ubicado en la Manzana 24 del complejo habitacional. Según la denuncia realizada por la víctima, mantuvo una fuerte discusión con su concubino, quien habría reaccionado de manera violenta.

De acuerdo con su relato, durante el enfrentamiento el hombre le propinó un golpe de puño en el labio superior y luego habría tomado un cuchillo para atacarla. Como consecuencia, la mujer sufrió una herida cortante en el dedo índice de la mano derecha.

Tras solicitar ayuda, la víctima fue trasladada para recibir asistencia médica y posteriormente examinada por el médico de Sanidad Policial, doctor Gonzalo Fernández, quien constató las lesiones y estableció un período estimado de siete días de curaciones, sujeto a la evolución de la herida.

La investigación quedó en manos de la fiscal de turno, doctora Jaime Luna, quien dispuso que la mujer sea sometida a un examen médico legal completo para determinar con precisión el alcance de las lesiones.

En paralelo, la fiscal ordenó avanzar con las medidas correspondientes para formalizar la detención del acusado, quien hasta el momento permanece prófugo. Efectivos policiales se encuentran abocados a su localización y detención en el marco de la causa por violencia de género.