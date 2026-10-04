Elecciones en Brasil: cerraron las urnas y comienza el escrutinio para definir si habrá balotaje

La votación para elegir presidente, gobernadores, senadores y diputados terminó a las 17 de este domingo, según el horario de Brasilia.

04/10/2026

Las urnas cerraron este domingo en Brasil y comenzó el proceso de escrutinio de las elecciones generales, en una jornada seguida con especial atención por la posibilidad de que la disputa presidencial deba resolverse en una segunda vuelta.

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La votación finalizó a las 17, hora de Brasilia, en todo el territorio nacional, tal como estaba establecido por el Tribunal Superior Electoral (TSE). En total, 158,7 millones de electores estaban habilitados para participar de esta primera vuelta.

A partir del cierre de las mesas, cada urna electrónica realiza el conteo de los sufragios y genera el correspondiente Boletín de Urna. Esos datos son enviados posteriormente a los centros de procesamiento de la Justicia Electoral para avanzar con la totalización nacional.

La divulgación de los resultados comenzó a partir de las 17, de acuerdo con el esquema establecido por el TSE, y los datos se actualizan a medida que son recibidos y procesados los boletines provenientes de las distintas secciones electorales.

La elección presidencial concentra gran parte de la expectativa. El actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva busca un nuevo mandato, mientras que el senador Flávio Bolsonaro aparece como su principal competidor en una elección marcada por una fuerte polarización política. Reuters describió la contienda como especialmente ajustada y señaló que, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.

Además de la Presidencia, los brasileños votaron por gobernadores, dos senadores, diputados federales y diputados estaduales o distritales, por lo que el resultado de este domingo también comenzará a definir la composición política de los distintos niveles de gobierno.

Mientras avanza la carga de los datos, la atención está puesta en los primeros porcentajes oficiales y en cómo evoluciona el escrutinio durante las próximas horas. En caso de que ningún candidato presidencial alcance la mayoría necesaria, los dos más votados volverán a enfrentarse en las urnas el 25 de octubre.