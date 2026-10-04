Elecciones en Brasil: Milei sigue de cerca el resultado y mantiene su respaldo a Flávio Bolsonaro

El Presidente argentino siguió desde Olivos el desarrollo de los comicios brasileños y volvió a marcar sus diferencias con Lula da Silva. En el Gobierno esperan conocer los primeros resultados para avanzar en contactos con Flávio Bolsonaro.

04/10/2026

El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil fue uno de los temas que estuvo presente en las conversaciones que mantuvo Javier Milei durante los últimos días. El mandatario siguió con especial atención el desempeño del candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, frente al actual mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

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Durante este domingo, Milei se mostró activo en sus redes sociales y, aunque no realizó una declaración formal sobre los comicios, compartió contenidos en respaldo al dirigente brasileño y volvió a expresar sus diferencias con Lula.

Entre las publicaciones que difundió apareció una imagen que contrapone una fotografía de Milei durante su etapa como arquero de Chacarita con una imagen de Lula correspondiente a su detención durante la dictadura militar brasileña, en 1980, luego de su participación en una huelga del sector metalúrgico.

El gesto se produjo en un contexto de tensión entre los gobiernos de Argentina y Brasil, con la relación bilateral atravesando uno de sus momentos más complejos y los vínculos diplomáticos reducidos al nivel de encargados de negocios.

Milei también había cuestionado recientemente a Lula en declaraciones al medio francés Le Point, donde volvió a referirse al presidente brasileño como “ladrón” y cuestionó las circunstancias judiciales que permitieron su permanencia en libertad.

Mientras tanto, desde el entorno presidencial argentino siguen con atención el resultado de las urnas. Según trascendió, todavía no se había producido una comunicación formal entre el Gobierno argentino y Flávio Bolsonaro, aunque en Casa Rosada esperaban que los primeros resultados oficiales habilitaran contactos entre ambos sectores.

El candidato brasileño, por su parte, manifestó durante la jornada electoral su intención de invitar a Milei a Brasil y sostuvo que el país necesita un cambio. Incluso, al salir del establecimiento donde emitió su voto, utilizó la frase “viva la libertad, carajo”, una expresión característica del mandatario argentino.

En el Gobierno argentino también analizan la posibilidad de que Milei viaje nuevamente a Brasil en caso de que Bolsonaro avance en la contienda. La agenda internacional del Presidente incluye un viaje a Estados Unidos previsto para mediados de octubre, aunque no descartan incorporar una visita al país vecino.

El escenario dependerá de los resultados de esta primera vuelta y de la definición de una eventual segunda instancia electoral, prevista para el 25 de octubre si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría necesaria.

Más allá de las especulaciones sobre el impacto regional, cerca de Milei sostienen que su respaldo a Flávio Bolsonaro responde también a una coincidencia política e ideológica y a la expectativa de que Brasil pueda adoptar un rumbo diferente al del actual gobierno de Lula.