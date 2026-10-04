Añatuya: hallaron sin vida a un hombre de 34 años en una vivienda del barrio La Merced

El cuerpo fue encontrado este domingo en un domicilio ubicado sobre José Ingenieros prolongación. Personal médico constató que ya no presentaba signos vitales y la Policía desplegó un amplio operativo en el lugar.

04/10/2026

Un hombre de 34 años fue hallado sin vida este domingo en el interior de una vivienda del barrio La Merced, en la ciudad de Añatuya, generando un importante despliegue policial mientras se investigan las circunstancias del fallecimiento.

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El procedimiento se desarrolla en un domicilio situado sobre calle José Ingenieros, prolongación, donde efectivos de la Policía establecieron un perímetro de seguridad y comenzaron a realizar las primeras diligencias.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue identificado de manera provisoria como de apellido Pérez. En un primer momento, una ambulancia municipal y personal paramédico acudieron al domicilio tras recibir el alerta, pero al llegar constataron que se encontraba sin signos vitales.

Ante esta situación se dio intervención a la Policía y posteriormente a las autoridades judiciales correspondientes, que dispusieron las medidas necesarias para determinar qué ocurrió.

Mientras continúa el procedimiento, se aguarda la intervención del cuerpo médico forense y de los peritos, quienes deberán realizar las pericias correspondientes y aportar elementos para establecer las causas del deceso.

Por el momento, no trascendieron oficialmente las circunstancias en las que se produjo la muerte, por lo que los investigadores trabajan con cautela y aguardan los resultados de las pericias antes de establecer una hipótesis.