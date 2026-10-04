Las ventas minoristas pyme crecieron en septiembre, pero acumulan una caída del 2,1% en el año

Las operaciones aumentaron 0,3% interanual durante septiembre y cortaron dos meses consecutivos de retrocesos. Sin embargo, frente a agosto registraron una baja del 1,2% y el acumulado de los primeros nueve meses continúa en terreno negativo.

04/10/2026

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas crecieron 0,3% interanual en septiembre, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El dato marcó un cambio respecto de los dos meses anteriores, cuando las operaciones habían caído 3,8% en julio y 0,2% en agosto.

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A pesar de esta recuperación, el desempeño todavía no alcanza para compensar las bajas acumuladas durante el año. Entre enero y septiembre, las ventas minoristas pyme registraron una contracción del 2,1%.

En la comparación mensual, el panorama fue menos favorable: las operaciones disminuyeron 1,2% respecto de agosto. Según explicó CAME, el resultado estuvo relacionado con el final de los picos de consumo asociados a las fechas especiales y al inicio del ciclo escolar del mes anterior, además de una menor disponibilidad de ingresos en los hogares y mayores dificultades para financiar compras con tarjetas.

En este contexto, los consumidores concentraron sus gastos en productos considerados necesarios y optaron por operaciones de menor valor. La cautela también se reflejó en el comportamiento de los distintos rubros.

Uno de los sectores más afectados fue Alimentos y bebidas, que registró una caída interanual del 3,1%. El relevamiento señaló que la demanda estuvo orientada principalmente a compras cotidianas y de bajo monto, mientras que se profundizó la elección de segundas marcas y alternativas económicas.

Por el contrario, quedaron postergadas adquisiciones de mayor desembolso, como muebles, obras integrales para el hogar o conjuntos completos de indumentaria, ante un escenario de consumo todavía marcado por la prudencia de las familias.

El canal online mostró, en cambio, un comportamiento más dinámico. Las ventas realizadas por comercios con locales a la calle a través de internet aumentaron 19,4% interanual en septiembre y también registraron una mejora del 8,7% frente a agosto.

De acuerdo con CAME, las promociones bancarias y las cuotas cortas sin interés tuvieron un papel importante para incentivar las compras y facilitar el acceso de los consumidores a determinados productos.

Los datos reflejan así una recuperación puntual de las ventas minoristas pyme durante septiembre, aunque todavía insuficiente para revertir el resultado acumulado del año y en un contexto en el que los hogares continúan priorizando gastos esenciales y buscando alternativas de menor costo.