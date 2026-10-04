El municipio realizó operativos de fumigación y sanitización en jardines municipales de La Banda

Los trabajos estuvieron a cargo del área de Fumigación de la Secretaría de Servicios Públicos y tuvieron como objetivo prevenir la presencia de mosquitos y otras alimañas en espacios destinados a la primera infancia.

04/10/2026

El área de Fumigación, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, llevó adelante durante la jornada del viernes operativos de fumigación y sanitización en tres jardines de infantes municipales de la ciudad.

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Las tareas tuvieron como principal objetivo prevenir la presencia de mosquitos y otras alimañas, contribuyendo al mantenimiento de espacios limpios y seguros para los niños y niñas que concurren diariamente a las instituciones educativas de nivel inicial.

En esta oportunidad, los trabajos se realizaron en los siguientes establecimientos: Jardín de Infantes Municipal N° 12 “Albergue de Sueños”, del barrio Villa Suaya. Jardín de Infantes Municipal N° 17 “Ada Margatita Corghi”, del barrio San Fernando. Jardín de Infantes Municipal N° 18 “Rincón de Luz”, del barrio 25 de Mayo.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de intervenciones preventivas en establecimientos educativos, especialmente aquellos destinados a la primera infancia, con el propósito de fortalecer las condiciones de higiene y seguridad de los espacios donde se desarrollan las actividades escolares.