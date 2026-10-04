La Escuela “Juanita Briones” abrirá las inscripciones para el ciclo 2027

La institución, de carácter educativo no formal, ofrece formación artística para niños y adolescentes a través de diferentes niveles.

04/10/2026

La Escuela de Artes Plásticas Municipal “Juanita Briones” de la ciudad de La Banda anunció que el próximo 15 de octubre comenzará el período de inscripciones para el ciclo lectivo 2027. La institución, de carácter educativo no formal, ofrece formación artística para niños y adolescentes a través de diferentes niveles.

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Las inscripciones se realizarán los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20, mientras que los martes y jueves se atenderá de 19 a 21. Los interesados deberán presentar: DNI del alumno. Documentación que certifique de qué institución educativa proviene. DNI y datos del padre, madre o tutor. Número de teléfono celular para incorporarse al grupo de WhatsApp de la institución.

La propuesta educativa contempla distintas etapas de formación de acuerdo con la edad de los alumnos. Nivel Inicial 1: niños de 3, 4 y 5 años. Nivel Inicial 2: niños de 6 y 7 años. Nivel Preparatorio: niños de 8 y 9 años. Nivel Medio: niños de 10 años.

Nivel Básico: desde los 11 años hasta adolescentes de 16 o 17 años.

Durante el año las clases se desarrollan los lunes, miércoles y viernes, de 18:00 a 19:30. Los padres o tutores pueden permanecer en la institución durante el dictado de las clases o retirar a los alumnos al finalizar el horario establecido.

Cabe destacar, que la Escuela de Artes Plásticas Municipal “Juanita Briones” cuenta con 58 años de trayectoria en la formación artística de niños y adolescentes de la ciudad de La Banda.

Asimismo otro de los aspectos que caracteriza a la institución es su perfil inclusivo, que se refleja en la recepción de alumnos provenientes de diferentes espacios educativos, entre ellos el Instituto Camino de Esperanza (ASAIM) y la Escuela Especial “Dra. Telma Reca”, entre otros.

Certificados para ingresar a la Academia de Bellas Artes

Por otra parte, se informó que desde el lunes 5 la institución comenzará a entregar a los alumnos egresados e interesados en ingresar a la Academia de Bellas Artes los certificados de constancia de alumno regular, documentación que constituye uno de los requisitos solicitados para iniciar el proceso de ingreso.

En este sentido, se explicó que la "Academia de Bellas Artes" prioriza inicialmente las vacantes para los alumnos egresados de la Escuela “Juanita Briones” y, una vez completado ese proceso, habilita las inscripciones para estudiantes provenientes de otras instituciones.

De esta manera, la Escuela Municipal de Artes Plásticas continúa fortaleciendo su propuesta de formación artística y brindando a niños y adolescentes un espacio de aprendizaje, expresión y desarrollo de sus capacidades creativas.