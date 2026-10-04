Encuentran sin vida a un policía en Tucumán tras intensa búsqueda

La desaparición del sargento primero Carlos Esteban Serrano, de 50 años, generó una intensa búsqueda en Tucumán que culminó con el hallazgo de su cuerpo en Raco.

04/10/2026

La muerte del sargento primero Carlos Esteban Serrano, un efectivo de la Policía de Tucumán, ha causado una profunda conmoción en la comunidad. Serrano, de 50 años, había sido reportado como desaparecido desde la noche del viernes, lo que llevó a la activación de un amplio operativo de búsqueda. Su cuerpo fue encontrado el sábado en la zona de Raco, específicamente sobre la ruta provincial 341.

De acuerdo con informaciones proporcionadas por diversos medios locales, Serrano prestaba servicios en la Guardia de Infantería Capital. La noche de su desaparición, él había salido de su hogar, ubicado en el pasaje Granaderos, en El Colmenar, Las Talitas, alrededor de las 19:30. En ese momento, se trasladaba en un Fiat Cronos de color bordó oscuro y había comunicado a su esposa que regresaría más tarde para dirigirse a una casa de veraneo en San Pedro.

Sin embargo, el tiempo pasó y Serrano no regresó. Su familia intentó contactarlo, pero se encontraron con que su teléfono celular estaba apagado. Además, los vecinos que consultaron no habían visto al policía en la zona de descanso. Esta situación llevó a su esposa a realizar una denuncia durante la madrugada del sábado en la Comisaría de El Colmenar, lo que inició un operativo de búsqueda.

Las autoridades policiales comenzaron a buscar en diferentes centros de salud de la capital tucumana y se verificó su situación en la dependencia donde prestaba servicio. La angustia de la familia y amigos creció a medida que pasaban las horas sin noticias de Serrano.

Finalmente, el cuerpo del sargento fue hallado sin vida en la zona de Raco. La noticia del descubrimiento generó un gran impacto en la comunidad, que se unió en la esperanza de un desenlace positivo durante la búsqueda. Personal policial y judicial se trasladó al lugar del hallazgo para llevar a cabo las primeras diligencias y comenzar con la investigación correspondiente.

La investigación se centra en esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior muerte de Carlos Esteban Serrano. Se están llevando a cabo las indagaciones necesarias para determinar qué ocurrió desde que salió de su domicilio hasta que se encontró su cuerpo. La comunidad permanece expectante ante los avances de la investigación, esperando respuestas que puedan arrojar luz sobre este trágico suceso.