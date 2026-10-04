Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro sorprendió en la primera vuelta y se medirá con Lula en el balotaje

Con el 99,99% de las mesas escrutadas, el candidato del PL obtiene el 47,03% de los votos frente al 45,16% de Lula. La diferencia quedó en 1,87 puntos porcentuales y ambos disputarán la segunda vuelta.

04/10/2026

Brasil atraviesa el cierre del escrutinio de las elecciones presidenciales y, con el 99,99% de las mesas escrutadas, Flávio Bolsonaro se mantiene al frente con el 47,03% de los votos, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva alcanza el 45,16%.

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El candidato del Partido Liberal (PL) aventaja por 1,87 puntos porcentuales al actual presidente. En el tercer lugar aparece Augusto Cury, de Avante, con el 2,89% de los sufragios. En números absolutos, Bolsonaro supera los 56 millones de votos, mientras que Lula quedó cerca de los 54 millones.

La nueva actualización prácticamente no altera el escenario que se venía observando en el tramo final del conteo. Con el 99,92% de las mesas escrutadas, Bolsonaro tenía 47,05% frente al 45,14% de Lula, con una diferencia de 1,91 puntos. Ahora, con prácticamente la totalidad de las mesas procesadas, la distancia se redujo apenas 0,04 puntos porcentuales.

A lo largo del escrutinio, Bolsonaro había llegado a superar momentáneamente el 50% de los votos, pero ese porcentaje fue cayendo a medida que se incorporaron nuevas mesas y Lula recortó progresivamente la diferencia. El resultado final de la primera vuelta dejó así una elección mucho más ajustada de lo que mostraban los primeros cortes.

Con ninguno de los dos candidatos por encima del 50% de los votos válidos, la elección presidencial se definió para un balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. La segunda vuelta se disputará el 25 de octubre, cuando ambos volverán a enfrentarse por la Presidencia de Brasil.

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De esta manera, Flávio Bolsonaro dio la sorpresa y terminó primero en la primera vuelta, mientras que Lula quedó a menos de dos puntos de distancia. Ahora comienza una nueva etapa de la campaña, con los dos candidatos buscando ampliar su respaldo de cara a la definición presidencial.