Incidentes y un detenido frente a la embajada de Brasil en Buenos Aires durante la elección presidencial

Una extensa fila de ciudadanos brasileños se concentró durante buena parte de la jornada frente a la sede diplomática ubicada sobre la calle Cerrito al 1.300, en el barrio porteño de Retiro.

04/10/2026

Más de 11.000 brasileños estaban habilitados para votar este domingo en la embajada de Brasil en Buenos Aires, donde se registraron largas filas durante la jornada electoral. Si bien la actividad se desarrolló mayormente con tranquilidad, hubo algunos episodios de tensión frente a la sede diplomática, ubicada sobre Cerrito al 1.300, en el barrio de Retiro.

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En un momento de la jornada, un grupo de votantes comenzó a intercambiar gritos y consignas a favor de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, en el marco de la reñida elección presidencial que se desarrolla en Brasil. La situación generó tensión entre los presentes, aunque no pasó a mayores.

Por otro lado, un ciudadano brasileño identificado como Emiliano Fuentes, que se encontraba en la fila para votar, fue detenido por la Policía de la Ciudad. Según fuentes policiales, quedó acusado de atentado y resistencia a la autoridad luego de intervenir durante un procedimiento contra un vendedor ambulante.

De acuerdo con testimonios citados por el diario brasileño Folha, el hombre habría intentado defender al vendedor, que se encontraba ofreciendo productos entre las personas que aguardaban para ingresar a la embajada. Según la versión policial, Fuentes retuvo parte de la mercadería que estaba siendo secuestrada y se negó a entregarla.

La detención provocó la reacción de varios de los presentes, que salieron en defensa del ciudadano, registraron el procedimiento con sus teléfonos y trataron de impedir que fuera trasladado esposado a un patrullero.

Ante la situación, funcionarios de la embajada de Brasil intentaron intervenir. Entre ellos estuvo el cónsul general en Buenos Aires, Raymundo Magno, quien señaló, según la información difundida por Folha, que el hombre se encontraba detenido por “desacato”.

Pese a estos episodios aislados, la jornada electoral frente a la embajada se desarrolló mayormente en calma, con largas filas de ciudadanos brasileños que concurrieron a ejercer su derecho al voto en la capital argentina.