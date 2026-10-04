Filtraron un video que mostraría a Facundo Moyano junto a Candela Arizaga en Madrid

Las imágenes comenzaron a circular este domingo y muestran a ambos sentados en un restaurante de la capital española.

04/10/2026

Un video que mostraría a Facundo Moyano junto a Candela Arizaga en Madrid comenzó a circular este domingo y volvió a poner bajo la lupa la relación entre el exdiputado y la influencer, apenas dos meses después del episodio que derivó en una causa judicial y en una restricción de acercamiento.

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En las imágenes, difundidas en redes sociales por la cuenta SQP, se observa a la joven de 23 años sentada junto a Moyano en un restaurante de la capital española. Arizaga aparece con una remera blanca y un pantalón rosa pastel, la misma vestimenta con la que había sido fotografiada horas antes en la zona de Gran Vía.

La publicación acompañó el video con un mensaje que cuestiona el supuesto encuentro y plantea que se trataría de una “burla total a la Justicia”. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación judicial sobre las circunstancias en las que se habría producido la reunión ni sobre una eventual violación de la medida vigente.

La situación adquiere relevancia porque sobre Moyano continúa vigente una prohibición de acercamiento y contacto con Arizaga, que establece una distancia mínima de 300 metros y la prohibición de mantener cualquier tipo de comunicación mientras avanza la investigación.

El conflicto judicial comenzó el 4 de agosto, cuando Arizaga salió del edificio donde se encontraba Moyano y fue registrada corriendo por las calles del barrio porteño de Belgrano. A partir de ese episodio, el sindicalista fue detenido y posteriormente quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Luego de recuperar la libertad, la Justicia estableció distintas pautas de conducta, entre ellas la restricción de acercamiento y comunicación con la joven.

Posteriormente, en septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó a Moyano por una presunta desobediencia, luego de investigar un supuesto encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, pese a la medida judicial vigente.

En ese expediente se determinó que Moyano había estado alojado en el hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603. Las autoridades solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y analizaron los registros disponibles.

Según la información incorporada a la investigación, no figuraba ninguna reserva a nombre de Arizaga y hasta ese momento no había podido reconstruirse mediante registros públicos el supuesto encuentro.

También fueron peritados los teléfonos celulares de ambos. Los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del hotel durante distintos momentos de septiembre, un elemento que fue incorporado al expediente para determinar si efectivamente existió un encuentro entre ambos.

Ahora, la aparición del video grabado en Madrid vuelve a poner el vínculo bajo la mirada pública, aunque será la Justicia la que deberá determinar si las imágenes corresponden efectivamente a Moyano y Arizaga, cuándo fueron registradas y si el supuesto encuentro tuvo alguna implicancia respecto de la restricción vigente.