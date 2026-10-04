El último domingo de Messi con la Selección: entrenamiento, asado y un agasajo especial antes de su despedida

El capitán se sumó este domingo al plantel en Ezeiza y comenzó a preparar el amistoso del martes ante Benín en el Monumental. Por la noche habrá un asado junto a sus compañeros y se sumará Leandro Paredes para acompañarlo en uno de sus últimos momentos con la Albiceleste.

04/10/2026

La cuenta regresiva ya está en marcha. Lionel Messi se incorporó este domingo a los entrenamientos de la Selección Argentina en Ezeiza para comenzar a preparar el amistoso del próximo martes frente a Benín, que marcará su despedida con la camiseta albiceleste.

El capitán inició así el tramo más emotivo de su última concentración. Este domingo realizó la primera de las dos prácticas previstas antes del encuentro, mientras que el lunes por la tarde volverá a trabajar junto al plantel, cuando Lionel Scaloni terminará de definir el equipo para el partido en el Monumental.

Messi fue convocado exclusivamente para el compromiso ante Benín y no participó de los encuentros anteriores frente a Bolivia y Burkina Faso.

Para esta etapa final también se incorporaron Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes fueron afectados especialmente para acompañar al capitán en una jornada que estará cargada de simbolismo.

Un asado para acompañar al capitán

La actividad del domingo no terminará en el campo de entrenamiento. Por la noche, el plantel compartirá una cena en el predio de Ezeiza, con el tradicional asado como protagonista.

Como en otros encuentros especiales del seleccionado, Diego Iacobelli estará a cargo de la parrilla en una reunión pensada para acompañar y homenajear a Messi antes de su último partido.

Además, habrá un invitado especial: Leandro Paredes. El mediocampista no participa de la actividad futbolística de esta fecha FIFA debido a la sanción que arrastra, pero se acercará para compartir la cena con sus compañeros y estar junto al capitán.

La intención es que Messi atraviese sus últimas horas dentro de la Selección acompañado por buena parte del núcleo de futbolistas con el que protagonizó los años más exitosos de la Albiceleste.

Emiliano “Dibu” Martínez ya había anticipado el clima que se vive dentro del grupo después del amistoso frente a Burkina Faso.

“Trataremos de mimarlo en lo poco que le queda”, expresó el arquero sobre la despedida del capitán.

Dos prácticas antes de la última función

Messi llegó al país especialmente para disputar el amistoso ante Benín luego de continuar su actividad con Inter Miami durante el comienzo de esta ventana internacional.

Entre este domingo y el lunes quedarán los dos últimos entrenamientos antes de una noche histórica. Después llegará el martes y el Monumental será escenario de la despedida del futbolista que durante años llevó la camiseta número 10 de la Selección Argentina.

Será el cierre de una era para la Albiceleste y una jornada atravesada por los homenajes, los recuerdos y la emoción de ver por última vez a Lionel Messi con la camiseta argentina.