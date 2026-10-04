Se postularon más de 20.000 voluntarios para la visita del papa León XIV a la Argentina: cuándo cierra la convocatoria

La preinscripción, que ya superó las 20.000 personas, está destinada a argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años. El plazo vence este lunes 5 de octubre a las 23.59.

04/10/2026

En apenas 20 días, más de 20.000 personas se postularon para colaborar como voluntarias durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. La convocatoria fue impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina y contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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La preinscripción permanecerá abierta hasta el lunes 5 de octubre a las 23.59 y se realiza a través del sitio oficial del Episcopado. Pueden anotarse argentinos o residentes legales en el país de entre 18 y 65 años, cumplidos al 8 de octubre de 2026.

Una vez cerrado el período de inscripción, la organización comenzará con el proceso de selección y posteriormente se desarrollarán las instancias de formación obligatoria para quienes sean elegidos.

El formulario solicita distintos datos personales y de contacto, además de información sobre la ocupación, disponibilidad horaria y conocimiento de idiomas como inglés, italiano y portugués. También contempla información vinculada con discapacidad.

Desde el Episcopado aclararon que la preinscripción no garantiza un lugar como voluntario, ya que la asignación dependerá de las necesidades de la organización, el perfil y la disponibilidad de cada postulante. Algunas tareas, además, podrían requerir disponibilidad antes de los días centrales de la visita.

Los voluntarios seleccionados deberán participar de las capacitaciones y cumplir con los protocolos establecidos por la organización. Entre las tareas previstas aparecen funciones vinculadas con la logística, orientación y acompañamiento de los fieles, además de otros servicios necesarios para el desarrollo de las actividades.

La organización también remarcó que no todos los voluntarios tendrán contacto directo con el Papa ni estarán ubicados en los sectores centrales. Muchas de las funciones se desarrollarán en distintos puntos del operativo y estarán orientadas a garantizar la atención y circulación de los peregrinos.

La participación será libre, solidaria y gratuita, sin que implique una relación laboral ni una remuneración. Los seleccionados deberán asumir las tareas asignadas con responsabilidad y disponibilidad ante eventuales cambios de horario, lugar o función.

Con la convocatoria ya por encima de los 20.000 postulantes, el operativo para la llegada de León XIV continúa tomando forma mientras se acerca una visita que tendrá actividades en distintos puntos del país.