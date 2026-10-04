Lula arrasó en Argentina en las elecciones de Brasil: obtuvo el 65% de los votos y Bolsonaro quedó segundo

El actual presidente brasileño se impuso entre los electores que votaron desde Argentina y consiguió una amplia diferencia sobre Flávio Bolsonaro. Buenos Aires fue la principal sede de votación del país.

04/10/2026

Los brasileños residentes en Argentina votaron este domingo en las elecciones presidenciales de Brasil y marcaron una diferencia respecto del resultado que se registraba dentro del territorio brasileño. Luiz Inácio Lula da Silva fue el candidato más votado en el país, con el 65% de los votos válidos, mientras que Flávio Bolsonaro quedó en segundo lugar.

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Argentina contó con 13.004 electores habilitados para participar de los comicios, de acuerdo con los datos de la elección exterior publicados a partir de la información del Tribunal Superior Electoral (TSE). Los brasileños que tienen domicilio electoral fuera del país votan únicamente para la elección presidencial.

La mayor concentración de electores se registró en Buenos Aires, donde había 11.748 habilitados. Allí, Lula alcanzó el 66,1% de los votos válidos, consolidando una diferencia todavía mayor que la registrada en el conjunto del territorio argentino.

Además de la capital argentina, Brasil cuenta con otras sedes de votación en el país. Córdoba registró 918 electores y Lula también fue el candidato más votado, con el 52,8%, mientras que en Mendoza, con 235 electores, se impuso Flávio Bolsonaro con el 61,1%.

El resultado argentino se diferencia del escenario que se registra en Brasil, donde Flávio Bolsonaro y Lula disputan el liderazgo de la elección presidencial y avanzan hacia la definición del escrutinio nacional.

En total, 916.534 brasileños estaban habilitados para votar en el exterior en 134 países y 186 ciudades, según los datos del padrón electoral para los comicios de este 4 de octubre.

En este momento, el escenario de la elección presidencial en Brasil sería el de un balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, ya que el candidato del PL se mantiene por debajo del 50% de los votos válidos. La definición dependerá del resultado final del escrutinio.