Así quedó el mapa electoral de Brasil tras el triunfo de Bolsonaro sobre Lula en la primera vuelta

El candidato del PL terminó primero a nivel nacional y se impuso en 15 estados y el Distrito Federal. Lula ganó en 12 estados, con una clara concentración de sus mayores porcentajes en el Nordeste.

04/10/2026

El mapa electoral de Brasil dejó una división territorial marcada después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Flávio Bolsonaro terminó al frente del escrutinio nacional y obtuvo la mayoría en 15 estados, además del Distrito Federal, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva fue el candidato más votado en los 12 estados restantes.

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La distribución muestra una fuerte diferencia entre regiones. Lula mantuvo el dominio del Nordeste, donde quedó primero en los nueve estados: Bahía, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas y Sergipe. Sus mejores resultados aparecen en Piauí, con 70,81%, y Bahía, con 65,62%, según el escrutinio disponible.

En el Norte, el mapa quedó más dividido. Flávio Bolsonaro se impuso en Acre, Rondônia, Roraima y Tocantins, mientras que Lula ganó en Amazonas, Pará y Amapá. En este último estado se produjo una de las definiciones más ajustadas del mapa: Lula obtuvo 45,71%, apenas por encima del 45,67% de Flávio.

El Centro-Oeste fue claramente favorable a Bolsonaro. El candidato del PL ganó en Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul. Sus porcentajes más altos en la región se registraron en Roraima, con 71,12%, Rondônia, con 67,45%, y Mato Grosso, con 65,16%.

En el Sudeste, Flávio también logró imponerse en los cuatro estados. Ganó en São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo y Minas Gerais. En el principal distrito electoral del país alcanzó el 51,91%, mientras que en Río de Janeiro obtuvo 53,03%. Minas Gerais, tradicionalmente uno de los territorios más disputados, quedó con 48,49% para Flávio y 43,01% para Lula con el escrutinio todavía en cierre.

El Sur fue la región con los resultados más favorables a Flávio Bolsonaro. El candidato del PL ganó en Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul, con 66,67% en Santa Catarina, 59,91% en Paraná y 55,64% en Rio Grande do Sul.

Así, el mapa electoral muestra dos grandes bloques: Lula conserva el Nordeste como su principal bastión, mientras que Flávio Bolsonaro concentra sus mejores resultados en el Sur, Centro-Oeste y buena parte del Sudeste, además de varios estados del Norte.

Así quedó el mapa por regiones

Norte: Flávio ganó en Acre, Rondônia, Roraima y Tocantins; Lula en Amazonas, Pará y Amapá.

Nordeste: Lula ganó en los nueve estados.

Centro-Oeste: Flávio ganó en los cuatro distritos/estados.

Sudeste: Flávio ganó en Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro y São Paulo.

Sur: Flávio ganó en Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

A nivel nacional, el resultado de la primera vuelta dejó a Flávio Bolsonaro y Lula da Silva como los dos candidatos que avanzaron al balotaje, que se disputará el 25 de octubre.