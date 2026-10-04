La Municipalidad inaugurará este lunes la plazoleta Uruguay en el barrio América del Sur

El acto, será a las 9.30, y estará encabezado por autoridades municipales, acompañadas por residentes del barrio y representantes de entidades.

04/10/2026

La Municipalidad de la Capital inaugurará este lunes la nueva plazoleta Uruguay, en el barrio América del Sur, sumando un área de 2.600 metros cuadros para espacios de recreación y actividad física para los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acto, será a las 9.30, y estará encabezado por autoridades municipales, acompañadas por residentes del barrio y representantes de entidades.

El espacio verde está situado sobre calle Uruguay esquina Trinidad y Tobago. Allí, se llevaron adelante importantes trabajos de refacción y puesta en valor, entre ellos la renovación de las veredas, con sectores de hormigón peinado y baldosas tipo adoquinado, conformando un circuito que conecta las diferentes áreas de la plazoleta.

También cuenta con un sector de juegos infantiles, de aproximadamente 120 metros cuadrados, en donde se colocó piso de caucho, brindando mayor seguridad y comodidad para que los niños puedan disfrutar de este lugar.

A lo largo de la plazoleta se distribuyeron mesas y bancos destinados a merenderos, y aparatos de gimnasia.

La obra también contempló la instalación eléctrica, con la incorporación de artefactos de tecnología LED, encespado y la plantación de nuevos árboles.

Como parte de esta intervención, se construyó también un basamento con ornamentación metálica destinado a situar la imagen del Santo Cura Brochero, incorporando un elemento de profundo significado para la comunidad.

Esta intervención forma parte, además, de un conjunto de obras que se llevaron adelante en el barrio América del Sur, donde también se ejecutaron 26 cuadras de pavimento y 1.400 metros de desagües pluviales, obras que contribuyen a mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de toda la comunidad.